Тимати

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Как создавалась «Фабрика звезд» – нервы, экстремальные условия, революция поп-музыки и телевидения, жизнь в закрытом доме
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#Фабрика звезд
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20 самых ярких выступлений «Фабрики звезд»: плачущий макияж Тимати, дисс на Губина (что?), первое появление Глюкозы вживую
#музыка
Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати
#Хабиб Нурмагомедов
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