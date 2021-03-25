Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати

Эта реакция сильно разозлила Хабиба. Он написал гневный пост, который скоро удалил: «Каждая тварь ответит за свои слова, можете не отвечать на мои призывы, но говорить, что я не имею права на свое мнение – смешно. Какие-то черти не будут говорить, что мне делать. МЫ в ответе за будущее республики, а не какие-то петушары».

Панч Тимати: «Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом».

Но потом Тимати предложил созвониться и разрулить ситуацию.

Конфликт вызвался разрешать даже Рамзан Кадыров, который часто публично видится с Тимати. Он попросил всех успокоиться, а агрессивное настроение Хабиба он объяснил сбросом веса. И позже Кадыров добил ссору еще одним постом:

«Наш джигит Хабиб проявил готовность к еще одному прыжку – прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название – «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья».

Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина