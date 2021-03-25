Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #музыка #MMA #Моргенштерн #Рамзан Кадыров #Тимати

Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати

вчера, 15:27

zumapress / global look press

Хабиб поддержал критику Моргенштерна от бойца Шлеменко. Оба хотят новый цензурный орган

Боец ММА Александр Шлеменко последнюю неделю критикует рэпера Моргенштерна. Сначала ему не понравилась реклама «Альфа-Банка»: «Я услышал, что поет Моргенштерн про девушек, и даже повторять не хочу, это ужас! Я сам педагог, работаю с детьми и мне небезразлично их будущее. У нас есть сейчас площадки в виде соцсетей, где мы можем выражать позицию и даже запрещать концерты, как это было в Дагестане, когда подключился Хабиб».

А потом Шлеменко не только услышал, но и посмотрел на Моргенштерна: «Это просто черт, а проще сказать – бес. Пентаграммы на лице, какие-то три шестерки».

Global Look Press

Хабиб Нурмагомедов поддержал Шлеменко в инстаграме уже своими рассуждениями, потребовав создать дисциплинарный орган, который будет «чистить грязь с экранов»:

«Саша, все правильно. На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом – дети. Детей чужих не бывает».

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев не согласился с обоими, напомнив про существование Роскомнадзора: «Дополнительный орган не нужен. Нужен самоконтроль кумиров молодежи».

Хабиб ругался с Тимати из-за отмены концерта Егора Крида в Махачкале. Их помирил Кадыров

Хабиб часто высказывается на политическую и социальную проблематику. Самая громкая история последних лет – отмена концерта Егора Крида. Осенью 2018-го он должен был выступить в Махачкале. Но Крида люди завалили в соцсетях угрозами. И было решено не проводить концерт. 

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Позже пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что нашла людей, которые слали Криду угрозы. Это «экстремистски настроенная группа, которая считает, что посещение концертов Крида идет вразрез с канонами ислама».

Хабиб отреагировал на отмену концерта положительно: «Не велика потеря».

Тимати (тогда – владелец лейбла Black Star, на котором был подписан Крид) в ответ раскритиковал Хабиба: «Артисты не должны не приезжать, просто потому что они тебе не нравятся». Крид тоже увидел в ситуации странную цензуру: «Люди должны сами выбирать, что им слушать, как одеваться и что любить». 

global look press

Эта реакция сильно разозлила Хабиба. Он написал гневный пост, который скоро удалил: «Каждая тварь ответит за свои слова, можете не отвечать на мои призывы, но говорить, что я не имею права на свое мнение – смешно. Какие-то черти не будут говорить, что мне делать. МЫ в ответе за будущее республики, а не какие-то петушары».

Панч Тимати: «Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом».

Но потом Тимати предложил созвониться и разрулить ситуацию.

Конфликт вызвался разрешать даже Рамзан Кадыров, который часто публично видится с Тимати. Он попросил всех успокоиться, а агрессивное настроение Хабиба он объяснил сбросом веса. И позже Кадыров добил ссору еще одним постом:

«Наш джигит Хабиб проявил готовность к еще одному прыжку – прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название – «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья».

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А с Кадыровым косвенно связан еще и Моргенштерн. В интервью Юрию Дудю он рассказывал, что семья Кадырова спонсировала гив – это конкурс в инстаграме, когда для возможности выиграть приз нужно подписаться на спонсоров. За каждый продвигаемый аккаунт было заплачено 400 тысяч рублей. Аккаунт самого Рамзана Кадырова в инстаграме заблокирован.

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