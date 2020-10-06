Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина

7 октября 2017 года президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. В честь этого в Грозном на «Ахмат-Арене» в футбол сыграли две команды.

В одной команде – чиновники Чечни, русские футболисты и Роналдиньо. А их тренер – Газзаев

• Одна из команд называлась «Лидер-65». Состав: президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель парламента Магомед Даудов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и известные бывшие футболисты: Онопко, Канчельскис, Карпин, Филимонов, Кержаков, Широков и другие. А еще – Роналдиньо и его родственник Роберто.

• Вторую команду составили звезды итальянского футбола из прошлого: Амброзини, Дельвеккьо, Оддо, Раванелли, Риццителли, Скилаччи. «Встречают очень радушно, и игроки те, кто здесь не был еще, они поражены гостеприимством. Они приехали постараться показать красивый футбол, и надеются на победу», – рассказал Андрей Ласюк, менеджер команды итальянских ветеранов.

• Тренеры – Валерий Газзаев и Паоло Росси, судья – Юрий Баскаков.