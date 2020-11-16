Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет

Александр Загорский – самый известный анонсер России в ринге или октагоне. Это его чаще всего вы слышите, когда на крупных турнирах представляют бойцов. Загорский занимается этим уже 20 лет, хотя начинал как вокалист (и поет до сих пор).

Но это интервью не только про работу. Стиль жизни Загорского в 67 лет – гонять на байке, трижды в неделю играть в теннис и подтягиваться по 17 раз. Его философия: «Ловлю кайф от жизни с каждым вздохом и радуюсь каждой секунде своего существования».

В Грозном Загорского узнают и бесплатно возят на такси. Жена после турниров говорит: «Ты приехал домой, снимай корону»

– Вы ведете статистику проведенных турниров. Ваш топ-3.

– Да, у меня есть тетрадь-дневник. Наверное, веду ее не с 2000 года, а когда турниров начало набираться, которые заслуживают внимания. Сначала их было очень мало.

Толчок мне дал турнир в 2007 году. Весна. Санкт-Петербург. Дворец спорта «Ледовый». Совместный турнир Вадима Финкельштейна [президент M-1 Global] и Bodog Fight. Были оба Емельяненко. Федор Емельяненко свой первый бой как звезда проводил здесь. Мы работали в паре с американским ринг-анонсером. Битком набитый «Ледовый» – 15 тысяч зрителей, среди которых Путин, Берлускони, Ван Дамм с дочерью (первый приезд). Не говорю уже про губернаторов, которые съехались со всей страны.

Второй по значимости – вечер бокса в «Олимпийском», где в главном бое дрались Александр Поветкин и Ларри Дональд. Впервые в страну приехал мой заочный учитель Майкл Баффер. Это был июнь, мы познакомились. По сценарию мы должны были объявлять главный бой. Маэстро не было, потом он появился. Когда он узнал, что по сценарию мы должны вместе выйти в ринг, то сказал: «Нет. Я Майкл Баффер, я должен быть один».