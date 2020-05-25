Пенсионер занимается силовым спортом 55 лет и выглядит лучше всех нас. Вот его рассказ о секретах, мотивации и смысле

Александр Канцуров – пенсионер из Краснодара, который всю жизнь проработал в школе учителем музыки. Ему 70 лет (почти), 55 из них он тренируется дома по три раза в неделю – без походов в спортзал, спортивного питания и контроля тренеров. Да, в 70 лет уверенно жмет от груди и растит бицепсы.

Вот его вдохновляющий монолог и нужные советы всем нам.

Чтобы быть таким на пенсии, надо было всю жизнь заниматься спортом профессионально?

Я живу в Краснодаре. Окончил музыкальное училище, потом меня призвали в армию, а после демобилизации заочно окончил Краснодарский институт культуры. Я из семьи потомственных музыкантов, играю на фортепиано. Всю жизнь проработал в школе учителем музыки.

В 90-х в школах не хватало учителей и я, кроме уроков музыки, МХК, этики и психологии семейной жизни, вел уроки физкультуры. Детям очень нравилось заниматься гимнастикой и спортивными играми. Дети советского поколения отличались от детей 90-х и нулевых тем, что читали, занимались спортом и вообще многим интересовались и к чему-то стремились.

Сейчас я на пенсии. Увлекаюсь чтением книг: особенно люблю классику и научную фантастику. Силовыми тренировками занимаюсь с 14 лет. В те годы нас всех воспитывали в духе патриотизма, в любви к Родине. Мои дед и отец – ветераны ВОВ. Дед был защитником Сталинграда и не любил много рассказывать о войне.