- бодибилдинг
- Арнольд Шварценеггер
Пенсионер занимается силовым спортом 55 лет и выглядит лучше всех нас. Вот его рассказ о секретах, мотивации и смысле
Александр Канцуров – пенсионер из Краснодара, который всю жизнь проработал в школе учителем музыки. Ему 70 лет (почти), 55 из них он тренируется дома по три раза в неделю – без походов в спортзал, спортивного питания и контроля тренеров. Да, в 70 лет уверенно жмет от груди и растит бицепсы.
Вот его вдохновляющий монолог и нужные советы всем нам.
Чтобы быть таким на пенсии, надо было всю жизнь заниматься спортом профессионально?
Я живу в Краснодаре. Окончил музыкальное училище, потом меня призвали в армию, а после демобилизации заочно окончил Краснодарский институт культуры. Я из семьи потомственных музыкантов, играю на фортепиано. Всю жизнь проработал в школе учителем музыки.
В 90-х в школах не хватало учителей и я, кроме уроков музыки, МХК, этики и психологии семейной жизни, вел уроки физкультуры. Детям очень нравилось заниматься гимнастикой и спортивными играми. Дети советского поколения отличались от детей 90-х и нулевых тем, что читали, занимались спортом и вообще многим интересовались и к чему-то стремились.
Сейчас я на пенсии. Увлекаюсь чтением книг: особенно люблю классику и научную фантастику. Силовыми тренировками занимаюсь с 14 лет. В те годы нас всех воспитывали в духе патриотизма, в любви к Родине. Мои дед и отец – ветераны ВОВ. Дед был защитником Сталинграда и не любил много рассказывать о войне.
Мне в ноябре этого года исполнится 70 лет, но я тренируюсь. Как это возможно? Очень просто. Нужно спрятать свою лень и нежелание подальше. Нет никакого секрета: просто я не хочу превратиться в развалину, как многие мои ровесники. Это просто мой образ жизни смолоду. Ну и плюс, вероятно, генетика.
Тренируюсь чисто для себя, профессиональным спортсменом никогда не был. Не вышел ростом, весом и шириной плеч, а хотелось быть сильным. Большое влияние на меня оказали книги старых силовиков – Крылова, Елисеева и других. Могу молодежи посоветовать прочитать книгу Лебедева («дяди Вани») «Упражнения с весовыми гирями» и книгу «Богатырь Якуба» чемпиона мира по гирям Чеховского.
С тренером я никогда не работал, всегда сам себе был тренером. Всю жизнь читал книги старых силовиков и современных атлетов – Власова, Билла Перла, Арнольда Шварценеггера. Но всю жизнь в своих тренировках следовал советам и рекомендациям старых силовиков и собственному опыту.
Из чего состоят тренировки? Как заниматься в квартире? А что с диетой?
Я непрерывно тренируюсь с 14 лет. С железом – три раза в неделю, а в остальные дни – гимнастика без снарядов или просто 100 приседаний без отдыха и кардиотренировка на велотренажере. По времени: разминка 15-20 минут + основная тренировка один час + кардио. В общем, 2 часа.
У меня четыре программы, и я каждую программу выполняю месяц, а потом меняю. Про то, забиваются мышцы или нет, я не думаю. Просто тренируюсь и все. Сплиты не делаю, а тренируюсь по старинке: все тело – full body, как теперь говорят.
Надоедает ли тренироваться? Когда-нибудь они [тренировки] всем надоедают, но нужно держать себя в руках и делать, несмотря ни на что. Нелюбимых и любимых упражнений у меня нет – для меня все одинаковы. Согласен, что для тренировок нужен железный характер, воля и дьявольское терпение. Если этого нет, то лучше заняться чем-нибудь другим.
Сплю по 6-7 часов, обычно три приема пищи, никаких диет не соблюдаю, ем все подряд, что ест и моя семья. Могу позволить себе не тренироваться по праздникам. У меня небольшой рост (163 сантиметра, а в молодости – 166) и малый вес − 61-62 килограмма, кости тонкие. Вес мне набрать тяжело как сейчас, так и в молодости, потому что у меня предрасположенность к сухости. Режима не придерживаюсь, для меня это неважно. Форма на фото в 18 лет была сделана за четыре года – с 14 лет. И не верьте сказкам, что хорошую форму можно быстро сделать.
Отличие между 18 и 70 годами только в возрасте. В тренировках отличия нет. Что в молодости, что сейчас больше своего веса не поднимал и не поднимаю. Мне это не надо, ведь я любитель и тренируюсь для поддержания физической формы и здоровья. В нагрузке с возрастом разницы организм не чувствует. С метаболизмом у меня проблем нет. Травмы не получает тот, кто не тренируется, поэтому мелкие травмы (типа растяжений) бывают.
За питанием не слежу. Можно есть все. Никакие добавки типа протеина и спортивного питания не употребляю и вам не советую – это разводка на деньги. Мои родные всегда меня в этом поддерживали и поддерживают. Друзья берут с меня пример, иногда спрашивают совета – я им помогаю.
Что Канцуров советует молодым? Кто для него самого пример? Почему нельзя копировать профи?
Если говорить об образце в бодибилдинге, это Билл Перл. Просто он был первым, кого я узнал из мировых бодибилдеров. Кроме Перла, мне всегда особенно нравился Стив Ривз из фильма «Подвиги Геракла». Хотя то, что я делаю, – это просто общефизическая подготовка, а не бодибилдинг. Тренируюсь всю жизнь дома и зал не посещал. Да, дома нужно быть очень осторожным, чтобы не мешать соседям, которые живут этажом ниже, но они никогда не жаловались.
Максимальные веса я никогда не поднимал. Тренируюсь с весом от 65% до 100% от собственного веса. Рекорды я не устанавливаю и мышцы не качаю, объем моих бицепсов 37 сантиметров – у меня другие цели и задачи. Как только мое видео появилось в ютубе [тренировку Канцурова выложили фанаты], 2-3 молодым парням, которым нужно было помочь и кое-что объяснить по поводу моей тренировки, я объяснил. Они прислали видео с их тренировкой, и я был рад, что они взяли за основу мою тренировку. Я только объяснил, чтобы они уменьшили количество упражнений и повторений наполовину. С тех пор курирую тренировки ребят по переписке.
Я рад, что молодое поколение начало тренироваться. И еще напоследок молодым: не смотрите на профи. Они все делают ради денег и принимают химию ради этого. А для сохранения здоровья на долгие годы не стоит поднимать предельные тяжести и принимать препараты.
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Отличный материал. Благодарю. Александру долгих лет жизни и здоровья. Правильно делает всё. Хотя, всё же к спортпиту я бы не относился столь категорично, особенно, если вы ярко выраженный астеник. Именно к самым обычным качественным гейнерам или белковым добавкам. Вот всё остальное, и правда, уже излишне и сплошная коммерция.