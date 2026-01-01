Бодибилдинг

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Пенсионер занимается силовым спортом 55 лет и выглядит лучше всех нас. Вот его рассказ о секретах, мотивации и смысле
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#бодибилдинг
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Шварценеггеру больше 70-ти, но он до сих пор тренируется: качалка, отказ от мяса, велосипед
#Арнольд Шварценеггер