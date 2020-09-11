Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках

Сергей Чепчугов – культовый дублер Игоря Акинфеева и рекордсмен России по матчам в запасе. За 7,5 лет он провел 14 матчей в РПЛ, зато стоял против «Реала» и видел много всего.

2,5 года назад Чепчугов играл за «Енисей», а потом ушел и куда-то пропал. Мы нашли.

Чепчугов давно без клуба, но еще не закончил. Последний шанс − этой зимой

– Вы получаете предложения?

– Сейчас нет. Сам не ищу, никому не звоню. Пока абсолютно оторван от футбола. По телевизору, конечно, смотрю. И ЦСКА смотрю, и за «Енисеем» слежу.

– То есть за 2,5 года к вам не обратился ни один клуб? Есть же школа, опыт.

– Ну а для чего? После «Енисея» меня никуда не приглашали. Люди же тоже понимают, что прошел год – он нигде. Прошло полтора-два – нигде. И уже понимают, что все – человек закончил. Попробую подвести себя к зиме. Может, два-три года поиграю, как здоровья хватит.

– Что, кроме футбола? Чем вы сейчас занимаетесь и как зарабатываете?

– Первое – тренируюсь. Второе – уделяю время дочке. Зарабатываю прошлыми активами, скажем так. Проценты всякие. Зачем о деньгах? Вы же не будете, как Юрий Дудь, о них спрашивать? (смеется) Сейчас нужно окончить институт – МГАФК.