Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
Сергей Чепчугов – культовый дублер Игоря Акинфеева и рекордсмен России по матчам в запасе. За 7,5 лет он провел 14 матчей в РПЛ, зато стоял против «Реала» и видел много всего.
2,5 года назад Чепчугов играл за «Енисей», а потом ушел и куда-то пропал. Мы нашли.
Чепчугов давно без клуба, но еще не закончил. Последний шанс − этой зимой
– Вы получаете предложения?
– Сейчас нет. Сам не ищу, никому не звоню. Пока абсолютно оторван от футбола. По телевизору, конечно, смотрю. И ЦСКА смотрю, и за «Енисеем» слежу.
– То есть за 2,5 года к вам не обратился ни один клуб? Есть же школа, опыт.
– Ну а для чего? После «Енисея» меня никуда не приглашали. Люди же тоже понимают, что прошел год – он нигде. Прошло полтора-два – нигде. И уже понимают, что все – человек закончил. Попробую подвести себя к зиме. Может, два-три года поиграю, как здоровья хватит.
– Что, кроме футбола? Чем вы сейчас занимаетесь и как зарабатываете?
– Первое – тренируюсь. Второе – уделяю время дочке. Зарабатываю прошлыми активами, скажем так. Проценты всякие. Зачем о деньгах? Вы же не будете, как Юрий Дудь, о них спрашивать? (смеется) Сейчас нужно окончить институт – МГАФК.
Да, бывает, что кто-то уходит не в спорт. Когда в ЦСКА сидели с Игнашевичем за столом, спросил его: «Слушай, Серый, ты будешь тренером?» Он ответил: «Нет». А в итоге что? Тренирует легендарное «Торпедо».
– «Как я понял, людям ничего не надо во второй лиге». Так вы говорили, когда начинали карьеру. Что имели в виду?
– Если ты начинаешь карьеру, то можно и со второй лиги начать. Если уже в зрелом возрасте, то смысл там играть, когда там условия совсем другие? Для чего? Для молодого парня – вполне приемлемо. Порой это даже нужно, чтобы посмотреть поля, посмотреть условия. Как говорится, набить шишки и пройти сложный опыт, чтобы потом было легче.
ФНЛ – достаточно хороший турнир. К зиме набираю темпы, тренируюсь. Пока для себя, не загадывая на будущее. Зимой попробую войти в команду, но только в ФНЛ. Если не получится, официально объявлю о завершении карьеры. Хватит с меня (смеется).
Все-таки понимаю, что 2,5 года – это не просто так, поэтому хочу дать себе больше времени, чтобы постепенно подводить себя, не форсируя подготовку. Посмотрим, не загадываю. Официально карьеру я не завершал. Зимой будет видно.
Чепчугов начинал с баскетбола, плакал из-за судейства и уходил из секции карате, когда его побили за победу
– В 2005 году вы плакали в раздевалке, потому что вашу команду засудили. Что за ситуация?
– Это я играл в Красноярске, в «Металлурге». Судья откровенно убил команду, засудил. И я в подтрибунном помещении серьезно зарыдал. Меня успокаивал Денис Анатольевич Рубцов [экс-генеральный директор «Енисея»], потом парни тоже. Было ли еще что-то более негативное? Да нет.
– Ваше детство в Сибири отличалось от детства других советских детей?
– Абсолютно ничем не отличалось. Был простым мальчиком, играл в футбол. Много чем занимался. Сначала был баскетбол. Мы жили тогда в Верхних Черемушках, в школе была секция баскетбола. Отец отправил туда, и я занимался баскетболом пять лет [где дважды стал чемпионом Красноярского края].
В команде я был самым маленьким – разыгрывающий. С возрастом, конечно, вырос. Любой спорт – развитие. Но тут больше руки и ладошки развиваются. Учитывая, что потом я стал вратарем, это, конечно, помогло их укрепить.
– Как часто вам прилетало во дворе во время драк?
– Этого было больше, когда стал старше – лет 12-15, когда мы переехали с Верхних Черемушек на Комсомольскую улицу. Подраться я не любил и обычно разнимал. Пользовался авторитетом, меня слушали. Но такие вещи происходили. Помню, как была стрелка на пустыре группа на группу. Там уже деваться некуда: летишь, стучишь.
Я в футбол играл, больше к спорту прививал. Футбол пинали, пивка выпивали – естественно, после футбола. Была «Балтика 9», одной бутылки хватало. Выпьешь – и достаточно, и хорошо. Мне было лет 15. Ругали ли родители? Они не знали. Может, запах какой-то был, но мне не говорили. Это происходило нечасто.
Летом играли на лавочке на гитаре. У нас было три-четыре парня, которые хорошо играли. Особенно группу «Кино» – «Группа крови» и другие. Сам играл, но я начинающий, а парни это делали очень хорошо.
– Вы выросли на фильмах с Ван Даммом и Джеки Чаном и махали руками, пока родители не видели. Когда-нибудь применяли приемы в жизни?
– Родители работали с утра до вечера. Мама обычно наварит супчика – придешь, покушаешь. Занимался дома. У папы была пара гантелей, штанги. Но не как в спортзалах, а обычные – килограммов по 15. Тренировался дома: два стула ставишь, ложишься и жим делаешь. На бицепс работал, отжимался, приседал, пресс качал. После школы приходил и занимался в домашних условиях.
Параллельно смотрел фильмы: Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер. Было такое, что отрабатывал удары Ван Дамма. Мог вертушку делать даже. Это я для себя, такое детство.
В свое время были шахматы, вольная борьба. Месяц-два занимался карате, но ушел. Пошел в секцию карате, а через несколько тренировок меня поставили в спарринг. Так получилось, что сопернику досталось. Вовремя не разняли, и остались синяки. Мы же дети – деремся и деремся, пока тренер что-то не скажет.
Достаточно его побил. На следующий день семь-восемь его друзей меня встретили и немножко помяли. Пару ударов: раз – по голове, раз – по телу. И я покинул секцию.
ЦСКА: перед трансфером узнал, что Акинфеев скоро уедет в «МЮ», разыгрывал шуткой про секс вчетвером, настраивался на «Реал» под Лепса
– Когда и как на вас вышел ЦСКА?
– 2009 год. Мы с «Сибирью» вышли со второго места в Премьер-лигу. Естественно, я хорошо провел сезон. Команда свой вклад внесла. И на меня обратили внимание большие клубы РПЛ. По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации. Видел в новостях, что они тоже приезжали и просматривали меня.
Даже знаю, что Семин в каком-то интервью сожалел, что я не перешел в «Локомотив». Значит, это факт, что мной интересовались. Но мне агент об этом не сказал. Люди между собой уже на верхах общались.
– Что почувствовали, когда узнали о предложении ЦСКА?
– Не отмечал. А что отмечать? Прекрасный момент жизни, но особо мандража не было. Подумал: «Хорошо, что ЦСКА – значит, поедем в ЦСКА». Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена.
Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдет. Если бы такого мне не сказали, то, возможно, не перешел бы. Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев не перешел – и все: Чепчугов сел на лавку.
– Сколько тогда предложили?
– Зарплата увеличилась в несколько раз.
– Когда Акинфеев никуда не ушел, не появилось ощущения, что вас подставили?
– Не появилось. Даже если он не ушел, я же мог предпринять какие-то шаги, правильно? Годик, два, три – Игорь при деле. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришел Джанлуиджи Буффон, Игорь все равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев – свой, с детства, воспитанник.
Но я же мог попроситься в аренду – играть-то хочется. Была позиция. Я больше семейный человек, у меня уже тогда была семья – была стабильность, поэтому я и не дергался. Главное, что все стабильно в семье, растет дочка. Тренируюсь, хорошая зарплата, прекрасная команда, турниры.
Свою работу я всегда старался делать как можно лучше. Знал, что все равно играть не буду, но тренироваться-то надо. Понимал, что в любой момент мог выйти. Мало ли что. Может быть, поэтому засиделся.
– Вы рекордсмен РПЛ по количеству матчей в запасе. Обидно, когда говорят, что вы потратили карьеру на сидение на лавке?
– Хоть какой-то рекорд (смеется). Прекрасно к этому отношусь. Рекорд есть рекорд – попробуй побить. На что обижаться? Отношусь с юмором. Такая моя история. Не жалею.
– Первый день в ЦСКА. Как это было?
– Чтобы бояться или стесняться – такого не было. Больше присматривался к ребятам. Не просто так же говорят, что ЦСКА – семья. Это на самом деле так. Настоящая семья. Все ко мне отнеслись хорошо. Когда уже познакомились, начались шутки и подколы от Мамаева, Игнашевича, Алдонина, Шембераса. Обычно сидел с ними за одним столом: завтрак, обед, ужин. Нахватался я тогда прилично.
– По рассказам футболистов, до появления в ЦСКА Сейду Думбия над вами больше всех прикалывались. Что самое жесткое?
– Шутили по-доброму, но так, что я нормально нахлебался. Не понимая, шутка это или правда. Давили серьезно. Могу свою шутку про них рассказать. Сидели за столом, и я рассказал такую историю.
Когда играл в Красноярске, на реке Енисей стоял теплоход. Как-то пошли с другом отдыхать. Вечер: мы танцевали, выпивали и познакомились с тремя девчонками. На тот момент я был свободен. Под конец вечера друг поехал домой, а мы перебрались в номер: люксовый, большая кровать, на небе звезды – в общем, хорошая картина. И занялись сексом вчетвером – я и еще три девушки.
На следующий день кто-то из ребят меня спросил: «Серый, так это правда или нет?» Отвечаю: «А я не сказал, что это было не во сне». По лицам было видно, что поверили. Но меня больше ловили.
– Матч против «Реала» в Москве, когда вы стали лучшим игроком: в наушниках – Лепс, за спиной – полные «Лужники», Роналду, Лига чемпионов. В такие моменты голова не уезжает?
– Этот матч стоит в моей карьере на первом месте. В тот день я не волновался. Готовился, смотрели теоретические занятия. По дороге в автобусе слушал Лепса. Совсем легкое волнение. А чего волноваться? Для того и играем. Может быть, так устроен я. Когда отправились на «Сантьяго Бернабеу», сказал: «Едем побеждать». Но сами знаете, как все вышло.
– После той игры массажист Насибов выбил для вас футболку Касильяса, потому что вы застеснялись это сделать сами. Где она сейчас?
– У меня она сохранилась, но пока на стену не вывешивал. По-моему, есть еще футболка Харта. Надо посмотреть. Когда куплю себе дом, развешу. Будет отдельный спортзал, маечки, фотографии, грамоты, медали.
– В чем феномен Акинфеева?
– Талант и трудолюбие – все это воедино. Имеется какой-то особый дар. Недавно в инстаграме назвал его королем. Как все уже только не называли. Подумал: «Пусть будет королем».
– Если бы вернулись на 10 лет назад, стали бы переходить в ЦСКА, чтобы быть его сменщиком?
– Я не жалею. У меня такая история. Зачем жалеть о том, что уже прошло? Это неправильно. Жалеть, чтобы депрессировать? Потом уйти в запой? Нужно принять, отпустить и идти дальше.
– За 7,5 лет вы провели 14 матчей в РПЛ. Сколько раз обращались к себе: «Все, пора уходить, я теряю время»?
– К себе – ни сколько. Делал свою работу как можно лучше. Главное, чтобы в семье все было хорошо, а тогда было хорошо. Все стабильно, частный садик.
Были какие-то варианты, разговаривали с Романом Юрьевичем Бабаевым, с Олегом Яровинским. «Кубань» хотела [меня купить], но как-то не пришли к общему знаменателю. По-моему, «Томь» еще хотела – про нее читал в новостях. Думаю, много кто хотел, но мне не говорили. В итоге остался.
Чепчугов − пофигист? Он правда не тренировался, потому что ему не дали «Жигули»?
– Два момента:
• тренер вратарей Чанов называл вас пофигистом: «Очень спокойный. Роль второго вратаря как раз для него».
• тренер Мананников говорил, что вы могли забить на тренировку.
Что ответите?
– То, что я человек сам по себе спокойный, – правда. Роль №2 – пусть так. Я на его слова не обижаюсь. Это факт: хочешь быть первым номером – уходи.
Точно помню, что такое [забить на тренировку] было в Красноярске, когда я был совсем молодой и только начал выступать. По-моему, это был 2005 год. Мы приехали с командой на тренировку, пошли удары по воротам, а я встал у штанги, скрестил ноги и смотрел.
Тогда мне не дали «Жигули». Нам пообещали по машине и не дали. Это были сборы, и я вот так себя повел. Протест? Типа того. Конечно, машину не дали. Это нигде не было прописано, поэтому не докажешь.
– Агент Алексей Сафонов сказал, что в ЦСКА вас засунули агенты, а вы после их предложения перестали отвечать на звонки. Что из этого правда?
– Пускай будет то, что он сказал. Сказал и сказал. Лучше у него спросить, пусть ответит правду. Я бы не отреагировал, если бы про дочку не было. То, что Алексей Николаевич сказал в интервью про дочку, – это неправильно, не по-мужски.
– У вас есть объяснение, почему Сафонов так говорит?
– Скажем так: он сам потерял меня. С чем это связано, надо спросить у него.
– По его словам, вы могли вырасти в нового Рыжикова и вас звали в «Рубин». Как считаете, насколько процентов раскрылись?
– Прежде чем говорить такие слова, нужно у себя спросить. А потом он говорит другие слова, как с дочкой. Я же тоже могу спросить. Мог бы [вырасти в большого вратаря], если бы остались сотрудничать и он меня вел. Не знаю, как он договаривался и с кем, потому что мне он не говорил. Может, я бы действительно вырос в какого-то большого вратаря.
Это больше история, чем карьера. С низов по ступенькам вверх. Не было такого, чтобы сразу где-то оказаться. Поднялся по ступенькам и начал спускаться постепенно. Оценить по десятибальной шкале? Пусть кто-то другой дает оценки. Я могу лишь сказать: это моя история, вот такая.
Чепчугов отдавал дочку в англоязычный садик и ходил с ней на показ мод
– Вы были на концерте «Руки Вверх!», настраиваетесь под Лепса, а в вирусном видео зажигаете под песню Стаса Михайлова. Откуда столько тяги к русской музыке?
– Это все из детства. Те же «Земляне», группа «Кино», «Сектор Газа». Даже Алла Борисовна Пугачева. И такое мы слушали.
Спеть песню так, чтобы кто-то ахнул – нет, над этим надо работать. Танец могу лучше исполнить, чем песню. Если кто-то танцует, могу быстро повторить элементы и преобразить во что-то.
– Что слушали в раздевалке ЦСКА?
– В основном иностранное. Рок, скорее. Свою музыку не включал. Зачем? Стаса Михайлова? Год-два слушал его, не отпуская. Потом как-то переключился на других исполнителей. Я меломан. Могу слушать любую музыку. В последнее время больше слушаю ретро, но Клава Кока с Niletto – тоже хорошее. Все видим, все слушаем. Что нравится, то слушаем.
– Ваш инстаграм завален фото и видео с дочерью. Расскажите о ней.
– Сейчас готовимся к школе. Когда была в детском саду, параллельно занималась фигурным катанием, хореографией, ментальной арифметикой, раз в неделю – борьбой. Это был частный сад, он англоязычный. Воспитатель – носитель языка, который разговаривал только на английском.
Как относится к футболу? Когда я был в ЦСКА, приезжала с мамой Ксенией – нечасто, правда. У нее есть маечка ЦСКА, вместе мяч пинаем, когда получается. Даже в садике постоянно футбол был. Как сказали: «Спортивная девочка».
– В феврале вы попали в Барвиху Luxury Village на показ мод. Что вы там забыли?
– Меня пригласили. Спросил у дочки: «Хочешь?» – «Хочу». Постоянно показывала палец вверх: «Класс!» Мы сидели. Говорю: «Давай когда люди будут выходить, то ты будешь показывать класс, если тебе нравится». Вот она там чуть ли не каждый раз: «Класс!» Понравилось. Были один раз. Наверное, пока больше не поедем.
– Вы участвовали в съемках программы «Культ Тура» на «Матч ТВ» с Дудем и Савиным. Сколько получали за съемки?
– Нисколько. Меня больше удивило, как я выглядел. Прикольно? Несерьезно, несолидно. Надо было замаскировать, но, может быть, как-то убедительнее. Выглядел как ребенок. Но это я сейчас так говорю. Попросили, поэтому я по доброй воле согласился. Почему нет? Познакомился со Стасом Костюшкиным, Александром Ивановым, Андреем Апполоновым.
– Кем-то сейчас работаете?
– Пока не работаю. Слежу за футболом, что-то для себя выписываю, чтобы совсем не оставаться без дела. Есть чем заняться, но за это денег не платят. Дальнейшие планы – связать жизнь с футболом. Жизнь покажет, она такая – вертикальная.