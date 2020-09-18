Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?

– В Шебекино в новогодние праздники вы устраивали матч семья на семью, где по снегу бегали 70-летняя бабушка, а в воротах стояла теща. Когда-нибудь становилось тошно от футбола?

– Никогда не надоедал. Сказал жене: «Маш, когда закончу, больше в него никогда играть не буду. Ни на каком уровне». Говорит: «Я тебе не верю». Я любитель поиграть в дыр-дыр пять на пять во дворе или на стадионе. Когда придет ощущение, что меня тошнит от футбола, не буду играть. Буду в футбольной сфере. Надеюсь, буду тренировать, но не играть.

Да, новогодние матчи, но это на снегу два тайма по 20 минут, где все смешные, где все с похмелья, где после футбола шашлычки, пиво и что покрепче. Мне лучше побегать по снегу, чем по искусственной траве. В детстве не было искусственной травы, всегда бегал по снегу. Такая ассоциация.

– Кризис среднего возраста – актуально для вас? Кажется, что вы вообще не про депрессии.

– Если я делал поступки (даже необдуманные), то в тот момент я кайфовал. Ни о чем не желаю: ни о той поездке, когда я перепутал Сочи с Казанью, ни о том, что не выбрал «Спартак». Но это мой путь, никем не навязанный. О чем сожалеть? Может, сожалеть, что я еще собаку не завел. У меня мечта – собака.

– Так что мешает?

– Жена. Сказала: «Мне не нужен четвертый ребенок». Если честно, я уже выбрал лабрадора. Должен был ехать за ним. Уже даже цену сказали. Но потом сел, посмотрел на Машу: «Да, она с тремя детьми еще и с собакой, которую в пять утра надо выгуливать». Пощадил ее. Закончу карьеру – заведу собаку обязательно, чтобы самому с ней заниматься. Никому не отдам.

Депрессии? Была неопределенность после ухода из «Рубина». Этот промежуток времени был тяжелым для меня. В тот момент не понимал, что он для меня тяжелый. Я был в Шебекино, были друзья, застолья с родственниками. Через полгода были в отпуске, и Маша сказала: «У тебя даже лицо изменилось, когда ты с работой и без». В плане, что свет в глазах был потухший.

Я в ответе за свою жизнь. Подписан на психолога Лабковского, и он говорит: «Если ты не хочешь, то не делай. И будешь жить в смирении». Главное, чтобы это не вредило людям. Вот и все, вот так и живи.

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ФОТО: официальные клубные медиа «Рубина», «Тамбова», «Локомотива», официальный сайт РПЛ, инстаграм Сергея Рыжикова, Maksim Konstantinov, Russian Look, ZUMAPRESS / GLOBAL LOOK PRESS