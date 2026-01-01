Майкл Баффер

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Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?
#Тайсон – Джонс
Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет
#Александр Загорский
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