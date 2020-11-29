Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?

Но в итоге объявили ничью. Из-за этого возмущались даже сами бойцы.

Странность №2 – ни у кого из судей не было нужной лицензии

Разбираемся, кто оценивал бой Майка Тайсона и Роя Джонса.

Кристи Мартин – бывшая чемпионка WBC среди женщин в суперсреднем весе. Винни Пациенца был чемпионом мира в легкой весовой категории и в первой средней весовой. Чед Доусон был чемпионом мира в полутяжелом весе и провел последний бой в октябре 2019-го.

У всех трех нет официальных лицензий судей, благодаря которым они могли считать очки и определять победителя встречи. Это устраивало Спортивную комиссию штата Калифорнию. Но против этого перед самим боем жестко зарубился глава Thriller – компания-организатор поединка.

Вероятно, Тайсон и Джонс ушли с ринга раньше объявления результатов, потому что у судей не было нужного статуса, а результат не считался в карьерную статистику. Узнали про ничью и ушли.

Комиссия штата не хотела, чтобы победитель был объявлен. Ее глава Энди Форстер призывал называть бой Тайсона и Джонса показательным и просил не вызывать официальных судей.

«WBC намерен организовать некое судейство с привлечением знаменитостей удаленно, неофициально, никакой системы 10-9, ничего подобного. Никакого накопительного счета. Без объявления победителя. Это исключительно развлекательное мероприятие. Это развлечение, а не соревнование. Вот и все, и не более того, но это должно быть занимательно».