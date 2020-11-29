Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?
Конец боя Майка Тайсона и Роя Джонса. По ощущениям: оба боксировали примерно на одном и том же уровне, но Тайсон периодически был опаснее. Проходит немного времени, и бойцы уходят с ринга. На нем не появился и анонсер Майкл Баффер.
Исход этого поединка и боксеры, и зрители узнали во время быстрого интервью – судья посчитали, что он закончился ничьей.
Странность №1 – судьи определили ничью, хотя статистика за Тайсона
О результатах боя бойцы и зрители узнали не от официальных представителей промоушена, а через различные медиа. К примеру, TalkSport одним из первых отреагировал на это событие и показал результаты.
Вот карточки судей WBC:
1. Кристи Мартин – 79:73 в пользу Тайсона.
2. Винни Пациенца – 80:76 в пользу Джонса.
3. Чед Доусон – только он проголосовал за ничью 76:76.
Судьи так и не пришли к одному решению. А вот статистика говорит о преимуществе Тайсона. Он опередил Джонса по числу значимых ударов, ударов в корпус и перебил его в семи раундах из восьми.
Но в итоге объявили ничью. Из-за этого возмущались даже сами бойцы.
Странность №2 – ни у кого из судей не было нужной лицензии
Разбираемся, кто оценивал бой Майка Тайсона и Роя Джонса.
Кристи Мартин – бывшая чемпионка WBC среди женщин в суперсреднем весе. Винни Пациенца был чемпионом мира в легкой весовой категории и в первой средней весовой. Чед Доусон был чемпионом мира в полутяжелом весе и провел последний бой в октябре 2019-го.
У всех трех нет официальных лицензий судей, благодаря которым они могли считать очки и определять победителя встречи. Это устраивало Спортивную комиссию штата Калифорнию. Но против этого перед самим боем жестко зарубился глава Thriller – компания-организатор поединка.
Вероятно, Тайсон и Джонс ушли с ринга раньше объявления результатов, потому что у судей не было нужного статуса, а результат не считался в карьерную статистику. Узнали про ничью и ушли.
Комиссия штата не хотела, чтобы победитель был объявлен. Ее глава Энди Форстер призывал называть бой Тайсона и Джонса показательным и просил не вызывать официальных судей.
«WBC намерен организовать некое судейство с привлечением знаменитостей удаленно, неофициально, никакой системы 10-9, ничего подобного. Никакого накопительного счета. Без объявления победителя. Это исключительно развлекательное мероприятие. Это развлечение, а не соревнование. Вот и все, и не более того, но это должно быть занимательно».
Против этого выступал Thriller, к Форстеру через прессу обращался его глава Райан Кавана:
«Для полной ясности: мы не подразумеваем, что Комиссия определит победителя или будет судить бой. WBC будет это делать. WBC будет судить по системе 10-9, и победа нокаутом будет в рамках судейства WBC. Результат боя не будет отражен в их официальных послужных списках».
При этом Кавана выступал за определение победителя, потому что букмекерские конторы уже принимали ставки на исход встречи.
Странность №3 – условия боя
Просто несколько пунктов:
- Джонс и Тайсон дрались в 12-унцовых перчатках, предназначенных для спарринга.
- Изначально организаторы хотели, чтобы легенды махались в шлемах. Потом этот момент оспорили.
- Никаких нокаутов. Бой заканчивается при первом рассечении. Тайсону и Джонсу повезло, что все восемь раундов они подрались без крови – иначе бой бы просто остановили.
- Плюс тайминг – восемь раундов по две минуты. Этот бой на начальном этапе сделали выставочным.
Этот бой собирались оценивать по правилам профессионального бокса, но по формату практически сделали выставочным. От этого даже обалдел босс UFC Дэйна Уайт:
«По правилам этого боя нокаута быть не может? Что? Как они собираются заставить это правило работать? Черт возьми, я не знал, что и победителя там не будет, что за странный бой».