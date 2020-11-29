7 впечатлений от боя Майк Тайсон – Рой Джонс
Майк Тайсон и Рой Джонс провели в ринге восемь двухминутных раундов и завершили бой ничьей. Солидно, когда им на двоих 105 лет.
1. Легенды выстояли все восемь раундов. Тайсон чаще атаковал и в первые раунды активно вкладывался в удары, хотя старше и последний раз дрался 15 лет назад. Джонс постоянно переводил в клинч, но в последних раундах несколько раз хорошо попадал и выбрасывал двойки. Для бойцов 50+ – сильно.
2. Скомканный финал. Джонс и Тайсон дрались за титул WBC Frontline Battle Belt, но не дождались решения судей и ушли с ринга. Судьи разрешили нокаут, но получился товарищеский бой, который загасил интригу. Тайсон согласился с ничьей, Джонс – нет. Проблема в том, что зрителям толком ничего не объяснили ни заранее, ни сразу после.
3. Из-за пустого зала все было хорошо слышно: тренер Тайсона просил показать Мухаммеда Али; тот пер на Джонса, злился и хищно хватал воздух. Пробирает. 🦁
Майк Тайсон ест шоколадную голову Роя Джонса. Себе – ухо, собаке – мозги
4. Джонс обещал включиться после четвертого раунда, когда Тайсон подустанет. И хорошо двигался весь бой: частые клинчи, но активные движения ногами и уворачивания. Неплохая выносливость.
5. Джонс под конец боя осмелел, разбудил в себе озорника и начал пританцовывать и дразнить Тайсона круговыми движениями рук. Сказал про реванш, если семья одобрит.
6. Мы все немного опасались, потому что ждали от Тайсона каких-то нервов. Потому что откушенное ухо. Потому что последний бой 15 дет назад – это хватание за руку и бодание головой. Просто потому что Тайсон – это Тайсон.
Но он был удивительно милым. Много шутил, много иронично троллил, много улыбался и в раздевалке перед боем даже прорекламировал книгу комментатора Джима Грея просто так. На ринг Тайсон вышел со спокойным лицом и ни разу по-настоящему не взорвался, даже когда фирменно влетал в реактивные джебы. Видеть такого умиротворенного Тайсона было очень непривычно, но очень интересно. Наверное, ради такой перемены и нужен перерыв в 15 лет.
7. Итог – уважение и мир. После боя все улыбались и жали друг другу руки. Тайсон шутил, когда корреспондент задавал вопросы только Джонсу: «Почему никому нет дела до моей задницы? Я не был в ринге 15 лет. Я не гигант, а новичок».