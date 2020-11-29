7 впечатлений от боя Майк Тайсон – Рой Джонс

4. Джонс обещал включиться после четвертого раунда, когда Тайсон подустанет. И хорошо двигался весь бой: частые клинчи, но активные движения ногами и уворачивания. Неплохая выносливость.

5. Джонс под конец боя осмелел, разбудил в себе озорника и начал пританцовывать и дразнить Тайсона круговыми движениями рук. Сказал про реванш, если семья одобрит.

6. Мы все немного опасались, потому что ждали от Тайсона каких-то нервов . Потому что откушенное ухо. Потому что последний бой 15 дет назад – это хватание за руку и бодание головой. Просто потому что Тайсон – это Тайсон.

Но он был удивительно милым . Много шутил, много иронично троллил, много улыбался и в раздевалке перед боем даже прорекламировал книгу комментатора Джима Грея просто так. На ринг Тайсон вышел со спокойным лицом и ни разу по-настоящему не взорвался, даже когда фирменно влетал в реактивные джебы. Видеть такого умиротворенного Тайсона было очень непривычно, но очень интересно. Наверное, ради такой перемены и нужен перерыв в 15 лет.