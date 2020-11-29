Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта

На одной перчатке Джонса был номер 8, а на другой – 24. Это два номера, под которыми играл Кобе. Еще на каждой из них нарисовано его лицо и перечислены все основные достижения.

В интервью Джонс сказал: «Я должен посвятить этот бой Кобе. Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Кобе – выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает».