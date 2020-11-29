Кобе Брайант
бокс
Тайсон – Джонс
Майк Тайсон
Рой Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Кобе Брайант #Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс #Лос-Анджелес Лейкерс

Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта

2 часа назад

Бой проходил в Лос-Анджелесе, где Кобе провел всю карьеру (20 сезонов за «Лейкерс»).

Тайсон дрался в черно-красных перчатках без ярких символов. Сразу после восьмого раунда он их снял. Джонс оставался в перчатках до последнего, даже на интервью после боя. 

Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь

На одной перчатке Джонса был номер 8, а на другой – 24. Это два номера, под которыми играл Кобе. Еще на каждой из них нарисовано его лицо и перечислены все основные достижения.  

В интервью Джонс сказал: «Я должен посвятить этот бой Кобе. Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Кобе – выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает».

Рой Джонс и Кобе Брайант не пересекались ни в карьерах, ни в жизни. Рой только выкладывал пост в фейсбуке после смерти Кобе: «Словами сейчас не объяснить боль в моем сердце. Он нес наследие Майкла [Джордана]. Какая потеря для мира. Вот почему мы должны наслаждаться каждым вздохом. Никогда не знаешь, что это наш последний. Покойся с миром, Кобе Брайант!»

Все фото: Твиттер Ariel Helwani
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