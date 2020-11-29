Тайсона и Джонса разогревали звезда данков НБА и мегапопулярный блогер. 20 млн подписчиков VS баскетболист с ростом 1,75 м

Перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса дрались блогер Джейк Пол и бывший баскетболист Нэйт Робинсон. За несколько месяцев до этого Пол сломал нос, но победил во втором раунде, а потом вызвал в ринг Конора Макгрегора, Флойда Мейвезера и Исраэля Адесанью.

Первый раунд прошел в бесконечных клинчах и нокдауне Робинсона. Во втором раунде Пол отправил его в еще один нокдаун, а потом вырубил, после чего Робинсон лежал на ринге и долго приходил в себя.