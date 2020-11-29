Тайсона и Джонса разогревали звезда данков НБА и мегапопулярный блогер. 20 млн подписчиков VS баскетболист с ростом 1,75 м
Перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса дрались блогер Джейк Пол и бывший баскетболист Нэйт Робинсон. За несколько месяцев до этого Пол сломал нос, но победил во втором раунде, а потом вызвал в ринг Конора Макгрегора, Флойда Мейвезера и Исраэля Адесанью.
Первый раунд прошел в бесконечных клинчах и нокдауне Робинсона. Во втором раунде Пол отправил его в еще один нокдаун, а потом вырубил, после чего Робинсон лежал на ринге и долго приходил в себя.
Кто такой Джейк Пол?
📸 Пол – блогер. Ему 23. Себя он называет музыкантом и профессиональным боксером.
📽️ С 2013 года он снимает вайны и за семь лет прокачала канал на ютубе до 20 миллионов подписчиков. Например, видео с Майком Тайсоном набрало больше пяти миллионов просмотров.
🥊 У него уже был бой, который он выиграл. В декабре 2019 года Пол дебютировал в профессиональном боксе против блогера AnEsonGib (больше двух миллионов подписчиков) и победил в первом раунде техническим нокаутом.
🍿 Снимался в сериал «Пэйдж и Фрэнки» от Disney, откуда ушел.
👦🏻 Старший брат Пола – Логан Пол, тоже ютубер и боксер. Единственный профессиональный бой против блогера KSI проиграл. Видео по бою на их каналах собрали больше 63 миллионов просмотров.
Кто такой Нэйт Робинсон?
🏀 Робинсон – бывший баскетболист НБА с ростом 1,75 м. Играл за «Голден Стэйт», «Чикаго Буллз», «Бостон Селтикс» и завершил баскетбольную карьеру в Ливане в 2018 году.
🌍 Ему 36. Кроме НБА и Ливана, играл в Израиле и Венесуэле.
🔥 Он первый трехкратный чемпион по конкурсу слэм-данков на Матче всех звезд НБА.
📝 В 2014 году написал книгу Heart over Height и коллекционирует автомобили.