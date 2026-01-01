Джейк Пол

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Бокс
Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке
#Джейк Пол
MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
Бокс
Блогер Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде
#Джейк Пол
Бокс
Джейк Пол нокаутировал Нэйта Робинсона перед боем Майк Тайсон – Рой Джонс
#Джейк Пол
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Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу
#Логан Пол
Блогер Джейк Пол создал робота-маскота. И пришел с ним на взвешивание перед боксерским боем 🤖
#Джейк Пол
Тайсона и Джонса разогревали звезда данков НБА и мегапопулярный блогер. Итог – жесткий нокаут и вызов на бой Конора
#Тайсон – Джонс
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