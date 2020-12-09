Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу
Следующий соперник непобедимого Флойда Мейвезера – блогер Логан Пол. Он впервые заговорил о бое с Мейвезером еще в ноябре 2019-го. Теперь их поединок официально запланирован на 20 февраля 2021 года. Еще нет места проведения, но уже запущена предварительная продажа платной трансляции. Пока – за 24,99 доллара.
Каким мы знаем Логана Пола: от звезды вайнов до соревнования по пощечинам
👀 Логану Полу 25 лет. Сейчас он владеет на ютубе двумя популярными каналами. На канале Logan Paul – 22,6 миллиона подписчиков, на канале TheOfficialLoganPaul – 5,17 миллиона. Каждое из трех последних видео собрало более 7 миллионов просмотров. Там он открывал карточки с покемонами: потратил на них 300 тысяч долларов.
🎥 В 2013-м заработал сервис Vine, где пользователи добавляли видео на шесть секунд. Пол пришел туда через год после запуска – и стал мегазвездой площадки. Пол придумывал необычные розыгрыши и приколы, привлекал брата Джейка. На ютубе сохранилась нарезка с вайнами Логана Пола, куда добавлена русская озвучка. Сам сервис закрылся еще в 2016-м – не выдержал конкуренцию.
🤳🏻 Джейк Пол тоже стал популярным из-за вайнов. По жизни Логан Пол и его брат максимально близки, но так было не всегда. В 2017-м они мочили друг друга дисс-треками и разыгрывали публичную ссору. Логан Пол даже поцеловался с бывшей девушкой Джейка, чтобы еще больше его разозлить. Потом братья помирились – и стали выпускать музыку вместе.
🚀 Пол хвалился и называл себя самым быстрым ютубером планеты. Проверить это можно было на благотворительных играх Challenger Games. Это турнир по легкой атлетике, где участвовали звезды. Пол много рассказывал о достижениях в беге, но получил травму. Потом грустно писал в твиттере, что так и не показал себя из-за банального растяжения.
💰 Сайт Wealthy Gorilla собрал 20 легендарных цитат Логана Пола. Одна из них – о деньгах на ютубе. Популярность Пола принесла ему такие доходы, что он разбивает машины и не переживает: «Здесь хорошо развита монетизация для авторов. Это мой творческий дом, где контент можно увидеть и переварить. И тут за него еще и платят».
👋🏻 Логан Пол развивается не только на ютубе. Обычно он вписывается в любую активность. Даже обещал приехать в Россию на соревнования по пощечинам, чтобы встретиться с Василием Камоцким. Пол долго тренировался, а потом неожиданно отказался ехать из-за переживаний о здоровье соперника. Перед этим опубликовал видео, где от его удара человек падает в обморок.
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Пол показал на видео реального человека, который совершил самоубийство. И чуть не потерял все
31 декабря 2017 года Логан Пол опубликовал видео из японского леса Аокигахара. Его другое название – лес самоубийц. Ежегодно несколько десятков человек совершают самоубийство в этом месте. Пол приехал туда с друзьями. В ролике он много шутил, а потом показал висящего человека. Лицо замазал, но тело и одежда отчетливо просматривались. Видео попало в тренды.
Пол публично извинился за публикацию и сам снес видео. Это немного снизило последствия. Пользователи ютуба призывали навсегда закрыть канал Пола. Тот получил лишь предупреждение от платформы. Еще он временно не мог ставить рекламу – от этого полностью потерял доходы от публикации видео. Так продолжалось 18 дней, потом все вернулось. Канал Пол сохранил.
Претензии были и к нему, и к самой платформе. Особенно усердствовал шведский видеоблогер Феликс Чельберг – PewDiePie. Он уже пострадал, когда пользователи обвинили его в симпатиях к нацизму. YouTube ограничил сотрудничество с PewDiePie, а с Полом не сделал ничего глобального. Пол говорил, что потерял из-за этого случая 5 миллионов долларов.
Через пару недель после видео из леса Пол выложил новое – о том, как можно предотвратить самоубийство. Он встретился с директором Национальной линии по предотвращению самоубийств, а еще пообещал пожертвовать миллион долларов различным организациям. Так Пол превратил все в просветительскую историю. И признался, что ничего не знал о самоубийствах.
Для Пола было важно сохранить возможность заработка на ютубе. Forbes подсчитывал, что в 2016-м он стал четвертым в списке самых высокооплачиваемых ютуб-звезд. Тогда Пол заработал 12,5 миллиона долларов. Еще он участвовал в оригинальных проектах ютуба и публиковал рекламу в роликах по программе Google Preferred. Так зарабатывал еще больше.
Уже потом Пол так рассказывал о том видео: «Каждый человек совершает ошибки. Мне довелось это сделать на публике – на глазах всего мира. Рад, что имею возможность принять это, встать и продолжать бороться. Могу искупить свою вину и вернуться, когда большинство людей не верит. Пусть это заставит остальных людей поверить в себя, когда им очень плохо».
Бокс помог Полу восстановить репутацию. Мейвезер готовил его к боям с KSI
Все началось с момента, когда Логан Пол зарубился в соцсетях с блогером KSI. Они договорились о поединке, который прошел в августе 2018-го. Перед ним много спорили и троллили друг друга. KSI даже забегал в зал, где тренировался Пол. Августовский бой закончился ничьей, а блогеры сразу объявили о реванше. Так Пол поменял образ и привлек новые денежные контракты.
Еще перед тем августовским боем он рассказывал: «Есть возможность получить удар по лицу. Не так важно, мои действия или нет – в моем случае это необходимо. Я облажался. Перед вами новый Логан Пол. Я больше не заинтересован в том, чтобы подшучивать над кем-то. Не собираюсь преследовать людей, унижать женщин и семью».
Первый бой Пола и KSI принес обоим кучу денег. Были сообщения, что каждый из них заработал по 40 миллионов долларов. KSI позже опроверг. Второй бой снова складывался на равных, но судья снял с Пола два очка за удары по затылку. KSI победил судейским решением. Видео с главными моментами этого боя собрало на канале DAZN Boxing почти 25 миллионов просмотров.
Младший брат Джейк Пол тоже засветился в боксе. Перед боем Тайсона и Джонса он дрался с бывшим баскетболистом Нэйтом Робинсоном. Уже во втором раунде Пол вырубил Робинсона, а сразу после победы бросил вызов Макгрегору, Адресанье и Мейвезеру. Джейку Полу 23 года. Он называет себя профессиональным боксером, хотя больше известен в ютубе.
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Только с Мейвезером подерется именно Логан Пол. Их взаимоотношения развиваются с боев против KSI. К ним Пола готовил как раз Мейвезер. Сам KSI еще в сентябре удивлялся возможному выбору соперника от Мейвезера и говорил, что хочет быть им вместе Пола: «Почему Мэйвезер хочет драться со вторым по силе, если он может легко драться с лучшим?»
Именно Мейвезер научил Пола основным боксерским приемам, хотя в боях с KSI это не помогло. Пол показывал слова Мейвезера: «Это может быть боксерский поединок или бой в ММА, не так важно. При любых раскладах это бой. Я тебя прикрою и обучу. Собираюсь помочь тебе с определенными навыками и приемами, которые тебе обязательно нужно знать».
Бой друг с другом они раскручивали до официального объявления. Мейвезер делал отсылку к Конору и в ноябре писал в твиттере: «Девочкам с ютуба лучше найти куклы Барби, чтобы поиграть с ними. Три года назад боец UFC назвал мое имя. Мне пришлось надеть на него намордник. Логан Пол может получить такое же лечение, а потом я отправлюсь покорять Японию».