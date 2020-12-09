Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу

Следующий соперник непобедимого Флойда Мейвезера – блогер Логан Пол. Он впервые заговорил о бое с Мейвезером еще в ноябре 2019-го. Теперь их поединок официально запланирован на 20 февраля 2021 года. Еще нет места проведения, но уже запущена предварительная продажа платной трансляции. Пока – за 24,99 доллара.

Каким мы знаем Логана Пола: от звезды вайнов до соревнования по пощечинам

👀 Логану Полу 25 лет. Сейчас он владеет на ютубе двумя популярными каналами. На канале Logan Paul – 22,6 миллиона подписчиков, на канале TheOfficialLoganPaul – 5,17 миллиона. Каждое из трех последних видео собрало более 7 миллионов просмотров. Там он открывал карточки с покемонами: потратил на них 300 тысяч долларов.

🎥 В 2013-м заработал сервис Vine, где пользователи добавляли видео на шесть секунд. Пол пришел туда через год после запуска – и стал мегазвездой площадки. Пол придумывал необычные розыгрыши и приколы, привлекал брата Джейка. На ютубе сохранилась нарезка с вайнами Логана Пола, куда добавлена русская озвучка. Сам сервис закрылся еще в 2016-м – не выдержал конкуренцию.

🤳🏻 Джейк Пол тоже стал популярным из-за вайнов. По жизни Логан Пол и его брат максимально близки, но так было не всегда. В 2017-м они мочили друг друга дисс-треками и разыгрывали публичную ссору. Логан Пол даже поцеловался с бывшей девушкой Джейка, чтобы еще больше его разозлить. Потом братья помирились – и стали выпускать музыку вместе.