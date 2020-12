Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи

В перерыве Супербоула 2004 года выступала сестра Майкла Джексона Джанет. Она отмахивалась от любых вопросов о брате, ведь была уже самостоятельным артистом с хитами. На Супербоуле она пела собственные песни, но в финале выступления появился Джастин Тимберлейк. Он уже дружил с Джексон, провел с ней тур и называл «самой сексуальной женщиной планеты».

Вместе они исполнили песню Тимберлейка Rock Your Body. В конце у него была строчка Gonna have you naked by the end of this song («Чтобы ты была голой к концу этой песни»), после которой он оголил грудь Джексон.

И тут пошла атомная волна, которой в медиаполе еще не бывало.