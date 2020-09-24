Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи
В перерыве Супербоула 2004 года выступала сестра Майкла Джексона Джанет. Она отмахивалась от любых вопросов о брате, ведь была уже самостоятельным артистом с хитами. На Супербоуле она пела собственные песни, но в финале выступления появился Джастин Тимберлейк. Он уже дружил с Джексон, провел с ней тур и называл «самой сексуальной женщиной планеты».
Вместе они исполнили песню Тимберлейка Rock Your Body. В конце у него была строчка Gonna have you naked by the end of this song («Чтобы ты была голой к концу этой песни»), после которой он оголил грудь Джексон.
И тут пошла атомная волна, которой в медиаполе еще не бывало.
Все возмущались: глава НФЛ, начальство Федерального агентства связи и телевидение. От Джексон и Тимберлейка требовали объяснений и извинений. Сразу после инцидента Джексон раздала тонны интервью. Она извинялась и говорила: во всем виновата «неисправность гардероба» (эта фраза стала в США мемом и через четыре года вошла в американский толковый словарь Уэбстера). И не понимала, почему к ее груди столько внимания:
«Мне действительно неловко знать, что миллионы людей видели мою грудь по телевизору, а потом в интернете. Но в мире есть вещи и похуже, и я не понимаю, почему люди должны быть так сфокусированы на этом».
Тимберлейк через неделю на премии «Грэмми» (победил в номинации «лучший вокальный поп-альбом») тоже чувствовал себя неловко. Еще и потому, что Джексон должна была вести эту церемонию, но организаторы «Грэмми» оперативно заменили ее после скандала:
«Все это было непреднамеренно, извините все, кто оскорблен. Я только успел крикнуть «О боже!» И тут на сцену принесли полотенце, Джанет прикрыли. А я очень расстроенный ушел со сцены как можно скорее».
Но резкое движение Тимберлейка не спонтанность. Они утвердили трюк на последней репетиции (хотя о нем не знали даже на MTV, который продюсировал трансляцию), и по задумке зрители должны были увидеть красный бюстгальтер Джексон. Но либо Тимберлейк перестарался, либо ошибся модельер. Кстати, модельера Джексон не обвиняла и поддерживала после выступления.
Вокруг груди – теории заговора о политике. А телеканалы врубают цензуру со штрафами, увольнениями и вырезанием сцен из сериала
Общество и журналистов напрягало, что случай на Супербоуле обсуждался перед президентскими выборами и во время военной кампании США в Ираке. Вот типичная реакция из журнала The Village Voice:
«Джанет стала символической Жанной д'Арк. Я действительно думаю, что ее грудь была использована в качестве отвлекающей тактики – я не уверен, что она уводила внимание конкретно от Ирака, но она действительно отвлекала от вещей, которые на самом деле должны нас ужасать. Эта история привлекла чрезмерное внимание, когда никто не доказал, что ее грудь причинила кому-либо вред».
Но американские телеканалы не хотят повторения скандала и осторожничают:
- «Грэмми» и «Оскар» ведут трансляции с задержкой, чтобы при случае не дать в эфир спорный контент. У многих каналов теперь правило – транслировать прямой эфир с пятиминутной задержкой.
- На матче всех звезд НБА Бейонсе просят не петь «Непослушную девочку».
- Все кабельные каналы избегают в дневном эфире любой откровенности. А NBC вырезал из сериала сцену, где видна грудь пожилой женщины, которую везут в больницу.
- Увольняют даже радиоведущих, которые еще до истории с Джексон вели себя вульгарно и вызывающе.
- Ближайшие семь лет на Супербоуле поп-артисты не выступают. Вместо них – классические рокеры, от которых не ждут эпатажа.
Главный законодательный итог истории – Федеральная комиссия по связи теперь может оштрафовать медиа на 325 тысяч долларов, если в дневном эфире оно допустило «непристойный контент».
Компания-вещатель потратила миллионы на досудебные конфликты и мочила карьеру Джексон: ее музыку запрещают и разносят в прессе
На Джексон и Тимберлейка подают в суд простые люди. Они против «разрушения морали» и считают, что на Супербоуле должны выступать парадные оркестры, чтобы поднимать патриотический дух. Эти иски не удовлетворяют. Но медиаконгломерат Viacom выплачивает суммарно 3,5 миллиона долларов, чтобы урегулировать все жалобы до суда.
Viacom еще 12 лет судится с Федеральной комиссией по связи. Она требует от холдинга 550 тысяч долларов, но суд принимает довод Viacom: на несколько секунд откровенный контент можно было показать.
А у Джанет Джексон тяжелые времена. Ее лишают роли в фильме об американской певице и активистке Лине Хорн. В рецензиях на хиты Джексон теперь пишут гневную реакцию из-за оголенной груди. Даже Тимберлейк не понимает, почему весь хейт направлен в основном на нее:
«Возможно, потому что она темнокожая женщина?»
Глава CBS Лес Мунвес недоволен извинениями Джексон. Он выкупил эфирное время радиостанций и каналов Viacom, запретив ставить ее песни и клипы. И это – за месяц до выхода нового альбома Джексон, который все равно получил платиновый статус (продано более трех миллионов копий).
Грудь Джексон бьет рекорды по поисковым запросам и запускает ютуб. Фейсбук появился через три дня после скандала
Все в интернете искали оголившуюся грудь Джексон. В эфире она была пару секунд, поэтому многие слышали об этом только с пересказа. Социальных сетей тогда толком не было (фейсбук появится через три дня). Один из создателей ютуба Джавед Карим тоже не мог найти видео с Супербоула и предложил друзьям создать видеохостинг, куда каждый мог загружать ролики на любые темы. Его друзья – инженер и веб-дизайнер – засомневались («слишком мало конкретики»), но спустя год они запустили проект YouTube. Правда, с акцентом на интернет-знакомства.
Грудь Джексон ищут в 60 раз чаще, чем видео секса Пэрис Хилтон. И в 350 раз чаще, чем MVP Супербоула-2004. В день после 20% запросов в Yahoo связаны с Джанет Джексон. В 2007 году грудь Джексон вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный поисковой запрос в истории интернета.
К случаю на Супербоуле все делают отсылки. Кэти Перри и Эминем – в клипах. А «Южный парк» высмеял неадекватную реакцию общества: все недовольны голым Эриком Картманом на сцене, но никому нет дела до Баттерса Стотча – он истекает кровью.
Джанет Джексон посмеялась над собой уже через два месяца после Супербоула, сыграв в скетче Saturday Night Live.
В 2018 году Джастин Тимберлейк вновь поет Rock Your Body. Но перед той самой строчкой останавливается и говорит «Подождите. Стоп!»
Норм грудь
Вот по сути - ну грудь и грудь, все знают, как выглядит. А такая сила
Все знают что америкосы больные на всю башку. Они продвигают, гейство, лезби, нетрадиционный секс, а на одну единственную маленькую грудь обиделись. Ну не дебилы ли?!!!!