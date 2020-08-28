Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
В январе 2017-го Дональд Трамп стал президентом США. После его победы в нескольких городах США прошли протесты: например, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке митинги собрали тысячи людей с плакатами «Не мой президент» и стычками с полицией.
Прошлым президентом-республиканцем был Джордж Буш-младший, который управлял США до 2009 года. Приход Трампа – про консерватизм и громкие разговоры о величии. «Сделаем Америку снова великой» − его главный избирательный слоган, который он взял от победившего республиканца Рональда Рейгана из 1980-го. Одних Трамп привлекал прямолинейностью, других − отталкивал резкостью в риторике, неопытностью (до этого несколько раз менял партийную принадлежность и не занимал государственных постов), обвинениями в мошенничестве и сексуальных домогательствах.
На выборах Трамп ориентировался на средний класс, потомственных хозяйственников и провинциалов, а основой его победы стали голоса белого населения. В программе он говорил про строительство стены на границе с Мексикой и недопуск в страну мигрантов + давил на оппонентов и использовал расистские высказывания = подтолкнул страну к расколу и обострению в американском обществе.
Трамп создает образ империалиста и воинствующего дельца. Это сильно идет вразрез с традиционно либеральными взглядами интеллигенции: журналистов, артистов и других аккумуляторов медиаполя.
Тем более появление Трампа в политике наложилось на период зарождения новой этики − пересмотр принятых норм общественного поведения. В этой плоскости активный консерватор Трамп воспринимался как гарант укоренения старых нормативов, которые в прогрессивной среде все острее воспринимались как неприемлемые.
Победа Трампа зафиксировала: либеральная среда американцев почувствовала тревогу, а нью-йоркская газета Daily News вышла с заголовком «Дом ужасов: Трамп захватил Разделенные Штаты Америки».
Центр исследования общественно-политических коммуникаций NORC в 2018 году провел опрос:
- более 80% американцев говорят, что страна расколота по главным вопросам;
- почти 60% недовольны, как идут дела в США;
- почти 60% не одобряет работу Трампа как президента.
Через год Палата представителей Конгресса объявила Трампу импичмент (третий президент, кто подвергся ему) – за злоупотребление властью и препятствию работы Конгресса по теме давления на Украину. Но оправдала.
Американское общество пришло к ситуации, когда за Трампом стояло выбравшее его большинство консервативного населения страны − но большая часть медиаландшафта формируется его противниками. Проще говоря: кажется, что все источники информации вокруг говорят о вреде Трампа − но кто тогда его выбрал и почему их как будто не видно?
Быть в оппозиции к Трампу – безопасно и нормально. The New York Times раскрывал налоговую отчетность, Эминем написал дисс, а Де Ниро со сцены говорил: «Fuck Trump»
В предвыборную кампанию противники Трампа давили, что он не опубликовал налоговую отчетность. Обычно кандидаты в президенты раскрывают ее, хотя не обязаны. Последним среди республиканцев от этого отказался Ричард Никсон. The New York Times показал налоговую отчетность Трампа от 1995 года – по ней, он мог законно уходить от уплаты налогов в течение 20 лет.
Против Трампа сразу и открыто выступают многие публичные люди с аудиторией. После выборов-2016 было, например, так:
- актер Крис Эванс: «Мы позволили разжигателю ненависти возглавить нашу великую нацию. Мы позволили хулигану установить наш курс. Я в отчаянии»;
- Кэти Перри: «Мы никогда не будем молчать»;
- Ариана Гранде: «Я в слезах»;
- Леди Гага: «В комнате, полной надежды, нас услышат»;
- Мадонна: «Мы никогда не сдаемся».
Эминем написал про Трампа трек и снова поддел за расизм: «Расизм – единственное, в чем он прекрасен. Именно от этого он получает огромное удовольствие, что даже оранжевым становится». Роберт Де Ниро на премии «Тони» со сцены говорил «Fuck Trump» и попал под аплодисменты зала. С таким же названием вышел клип рэпера Нипси Хассла, который собрал 26 миллионов просмотров в ютубе.
Спорт – тоже здесь. Особенно когда главные люди индустрии – темнокожие. Леброн Джеймс открыто критиковал политику Трампа, направленную на разделение общества:
«За последние месяцы я заметил, что он использует спорт, чтобы разделить нас, и я не могу этого понять. Я не могу не обращать на это внимания и молчать.
Когда я пришел в спорт, то впервые оказался рядом с белыми людьми. У меня появилась возможность познакомиться с ними и лучше их узнать, а у них появилась возможность узнать обо мне. Мы стали хорошими друзьями. И я подумал: «Вау, это все благодаря спорту».
Трамп называет игроков НБА мерзкими и тупыми, а вставание на колено считает позором
• В 2016 году Трамп рекомендовал клубам НФЛ увольнять игроков, которые не встают во время исполнения гимна США. Триггером стал квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник. Перед матчем он демонстративно не встал со скамейки запасных при гимне США, чтобы выразить протест против расовых угнетений и полицейской жестокости.
С 2016 года Каперник без клуба. Ситуацию он объяснял так: «Я не собираюсь вставать и гордиться флагом страны, которая угнетает черных и людей с разными цветами кожи. Для меня это больше, чем футбол, и было бы эгоистично смотреть в другую сторону. На улицах валяются трупы, люди получают оплачиваемый отпуск и уходят от ответственности за убийство».
• «Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали очень низко. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за того, как они все это делают. Так что думаю, что у НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают».
• После интервью Леброна для CNN: «Леброна Джеймса сейчас интервьюировал тупейший человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Леброн выглядел умным, а это непросто. Я предпочитаю Майка [Джордана]».
• Перед финальной серией НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» в 2018 году: «Я не приглашал Джеймса, и я не приглашал Карри [в Белый дом]. Мы не собираемся приглашать ни одну из команд».
• «Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые. То, как они обслуживают Китай и кланяются ему, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше денег, чем в Китае. Но наша система позволяет не уважать ее, и это очень плохо для них. Они не ценят то, что у них здесь есть».
• «Игроки НБА встают на колено? Считаю это позором. Для меня такое неприемлемо. Когда вижу, что они стоят на коленях, просто выключаю телевизор».
Лиги поддерживают акции своих спортсменов
Поддержка ЛГБТ и Black Lives Matter – часть акций, которые одобряют главные спортивные лиги США. Игроки НБА, НФЛ, МЛС встают на колено и поднимают кулак вверх или выходят в BLM-майках, потому что они часть многомиллионного механизма. Чем сильнее развивается спорт и спортсмены как медиаперсоны, тем отчетливее они чувствуют свой вес и ответственность перед обществом.
Сын баскетболиста Дуйэна Уэйда – трансгендер. Уэйд запустил линию одежды в поддержку ЛГБТ и объяснил стратегию: «Признание ЛГБТ оказалось возможным благодаря давлению. Игроки НБА имеют платформу. Сейчас нужно поддерживать давление – давление на всех. Напоминать о переменах, которые мы хотим и должны увидеть. Не только в черном сообществе, но и во всем мире и США».
Выстрелы полицейских в спину Джейкоба Блейка – и свежая волна активных протестов и их поддержки. Звезды 50 Cent и Beyonce шумят в соцсетях, а на улицах пять дней кипят протесты.
Спортсмены тоже на первом плане. Теннисистка Наоми Осака бойкотировала турнир в Нью-Йорке, то же самое сделали клубы МЛС и НБА, а Леброн и Кавай в первый день бойкота выступили за остановку чемпионата. Ни к кому из бойкотирующих спортсменов ни одна лига не применяет санкции за срыв календаря. Наоборот − например, турнир Осаки в знак поддержки отменил все матчи дня, а МЛС публиковала заявления футболистов на своих официальных площадках.
Коронавирус обострил ситуацию. Убийство Флойда Джорджа случилось в максимально напряженное время
В ноябре-2020 пройдут выборы США, где Трамп может избраться на второй срок, а основным конкурентом станет демократ Джо Байден. Все это – на фоне жестких последствий пандемии коронавируса:
- по данным университета Джонса Хопкинса, США занимает первое место по количеству заразившихся и умерших из-за коронавируса;
- консервативная газета The Washington Times со ссылкой на опрос добавляет: больше 60% американцев считают, что США справляется с пандемией коронавируса хуже других стран;
- во втором квартале 2020-го относительно прошлого реальный ВВП США упал на 32,9% – антирекорд с 1947 года.
В период напряжения случилось убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Толпы вышли на улицу, устроили погромы и накалили атмосферу: более 14 тысяч арестованных и около 30 погибших. Расовый конфликт + стресс от последствий коронавируса + перспектива увидеть Трампа на втором сроке – все это пугает, злит, заставляет действовать острее.
История Джорджа Флойда вывела социальную активность звезд спорта на еще один уровень вверх: они донатили в фонды, публиковали длинные манифесты, активно поддерживали протесты, ходили на них сами, освещали все события там через свои многомиллионные соцсети, убеждали лиги транслировать их позиции. Нет точных данных, но, вероятно, позицию проявил абсолютно каждый более-менее заметный спортсмен. Теперь это – устойчивая модель их поведения.