Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий

Победа Трампа зафиксировала: либеральная среда американцев почувствовала тревогу, а нью-йоркская газета Daily News вышла с заголовком «Дом ужасов: Трамп захватил Разделенные Штаты Америки».

Центр исследования общественно-политических коммуникаций NORC в 2018 году провел опрос:

более 80% американцев говорят, что страна расколота по главным вопросам;

почти 60% недовольны, как идут дела в США;

почти 60% не одобряет работу Трампа как президента.

Через год Палата представителей Конгресса объявила Трампу импичмент (третий президент, кто подвергся ему) – за злоупотребление властью и препятствию работы Конгресса по теме давления на Украину. Но оправдала.

Американское общество пришло к ситуации, когда за Трампом стояло выбравшее его большинство консервативного населения страны − но большая часть медиаландшафта формируется его противниками. Проще говоря: кажется, что все источники информации вокруг говорят о вреде Трампа − но кто тогда его выбрал и почему их как будто не видно?

Быть в оппозиции к Трампу – безопасно и нормально. The New York Times раскрывал налоговую отчетность, Эминем написал дисс, а Де Ниро со сцены говорил: «Fuck Trump»

В предвыборную кампанию противники Трампа давили, что он не опубликовал налоговую отчетность. Обычно кандидаты в президенты раскрывают ее, хотя не обязаны. Последним среди республиканцев от этого отказался Ричард Никсон. The New York Times показал налоговую отчетность Трампа от 1995 года – по ней, он мог законно уходить от уплаты налогов в течение 20 лет.

Против Трампа сразу и открыто выступают многие публичные люди с аудиторией. После выборов-2016 было, например, так:

актер Крис Эванс: «Мы позволили разжигателю ненависти возглавить нашу великую нацию. Мы позволили хулигану установить наш курс. Я в отчаянии»;

Кэти Перри: «Мы никогда не будем молчать»;

Ариана Гранде: «Я в слезах»;

Леди Гага: «В комнате, полной надежды, нас услышат»;

Мадонна: «Мы никогда не сдаемся».

Эминем написал про Трампа трек и снова поддел за расизм: «Расизм – единственное, в чем он прекрасен. Именно от этого он получает огромное удовольствие, что даже оранжевым становится». Роберт Де Ниро на премии «Тони» со сцены говорил «Fuck Trump» и попал под аплодисменты зала. С таким же названием вышел клип рэпера Нипси Хассла, который собрал 26 миллионов просмотров в ютубе.