Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию

В решающем матче Лиги чемпионов-2011/12 «Бавария» на своем стадионе проиграла «Челси» в серии пенальти.

В те же дни состоялся саммит G-8. Политики прервали свои дела ради просмотра матча. В их числе были:

Президент США Барак Обама;

Канцлер Германии Ангела Меркель;

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон;

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу;

Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как все было, рассказал The Guardian. Саммит проходил в Вашингтоне, обсуждался вопрос по Сирии. Меркель узнала по айпаду, что в матче будет серия пенальти, и захотела ее посмотреть.

Обама спросил Кэмерона, не хочет ли он присоединиться, а тот ответил: «Какой смысл, мы никогда не побеждаем». Вероятно, он имел в виду серии пенальти, из-за которых сборная Англии часто вылетала с международных турниров (карма исправилась только шесть лет спустя – в 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии). В публикациях к этой новости припоминали и матч двухлетней давности – Германия шумно выбила Англию с ЧМ-2010, победив 4:1.