Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию
В решающем матче Лиги чемпионов-2011/12 «Бавария» на своем стадионе проиграла «Челси» в серии пенальти.
В те же дни состоялся саммит G-8. Политики прервали свои дела ради просмотра матча. В их числе были:
- Президент США Барак Обама;
- Канцлер Германии Ангела Меркель;
- Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон;
- Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу;
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как все было, рассказал The Guardian. Саммит проходил в Вашингтоне, обсуждался вопрос по Сирии. Меркель узнала по айпаду, что в матче будет серия пенальти, и захотела ее посмотреть.
Обама спросил Кэмерона, не хочет ли он присоединиться, а тот ответил: «Какой смысл, мы никогда не побеждаем». Вероятно, он имел в виду серии пенальти, из-за которых сборная Англии часто вылетала с международных турниров (карма исправилась только шесть лет спустя – в 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии). В публикациях к этой новости припоминали и матч двухлетней давности – Германия шумно выбила Англию с ЧМ-2010, победив 4:1.
Обама, как фанат баскетбола, держался скромно. Он не слишком следил за футболом, но за несколько дней до этого финала встречался с футболистами – Лэндоном Донованом, Дэвидом Бекхэмом и их партнерами по «Лос-Анджелес Гэлакси».
Для «Челси» серия складывалась очень тяжело из-за промахов, но англичане все же победили после удара Дрогба. Кэмерон праздновал, реакция Меркель была сдержанной. Обама проявлял эмоции. Больше всех, по воспоминаниям Кэмерона, улыбался Медведев, учитывая, что к победе причастен русский владелец Роман Абрамович. По завершении серии пенальти – короткие объятия Кэмерон и Меркель. Вручение кубка Кэмерон уже не видел – политики продолжили работу.
«Это было захватывающе. Смотреть за серией пенальти в присутствии канцлера Германии и победить», – светился Кэмерон.
Кстати, Кэмерон всегда считался фанатом «Астон Виллы», но через три года над ним посмеялись, когда он посоветовал болеть за «Вест Хэм». Позже объяснился: «Я – фанат «Виллы». Что-то на меня нашло сегодня утром».
Реакцию уже было не остановить. «На прошлой неделе – «Вилла», на этой – «Вест Хэм», на следующей – «Бернли»?» – пошутил Гари Линекер, намекая, видимо, на примерно одинаковую расцветку форм у этих клубов.
Своя история была и у болельщика «Ньюкасла» Тони Блэра, который десять лет работал премьер-министром до Кэмерона – сказал, что смотрел за игрой легенды клуба Тони Милберна и сидел на трибуне Gallowgate, хотя в последний сезон Милберна Блэру было всего четыре года, а той трибуны на стадионе еще не было вообще.
«Люди задали два совершенно разных вопроса, – оправдывался Блэр. – Первый – про мой поход на стадион «Ньюкасла», второй – кто был самым крутым футболистом, я и сказал про Милберна. Эти вопросы соединили, пришлось терпеть кучу неприятностей».