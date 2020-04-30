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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #политика #ретро #Челси #Ангела Меркель #Барак Обама #Дмитрий Медведев #Дэвид Кэмерон

Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию

30 апреля, 14:16

www.imago-images.de / Global Look Press

В решающем матче Лиги чемпионов-2011/12 «Бавария» на своем стадионе проиграла «Челси» в серии пенальти.

В те же дни состоялся саммит G-8. Политики прервали свои дела ради просмотра матча. В их числе были:

  • Президент США Барак Обама;
  • Канцлер Германии Ангела Меркель;
  • Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон;
  • Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу;
  • Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как все было, рассказал The Guardian. Саммит проходил в Вашингтоне, обсуждался вопрос по Сирии. Меркель узнала по айпаду, что в матче будет серия пенальти, и захотела ее посмотреть.

Обама спросил Кэмерона, не хочет ли он присоединиться, а тот ответил: «Какой смысл, мы никогда не побеждаем». Вероятно, он имел в виду серии пенальти, из-за которых сборная Англии часто вылетала с международных турниров (карма исправилась только шесть лет спустя – в 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии). В публикациях к этой новости припоминали и матч двухлетней давности – Германия шумно выбила Англию с ЧМ-2010, победив 4:1.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Обама, как фанат баскетбола, держался скромно. Он не слишком следил за футболом, но за несколько дней до этого финала встречался с футболистами – Лэндоном Донованом, Дэвидом Бекхэмом и их партнерами по «Лос-Анджелес Гэлакси».

Для «Челси» серия складывалась очень тяжело из-за промахов, но англичане все же победили после удара Дрогба. Кэмерон праздновал, реакция Меркель была сдержанной. Обама проявлял эмоции. Больше всех, по воспоминаниям Кэмерона, улыбался Медведев, учитывая, что к победе причастен русский владелец Роман Абрамович. По завершении серии пенальти – короткие объятия Кэмерон и Меркель. Вручение кубка Кэмерон уже не видел – политики продолжили работу.

«Это было захватывающе. Смотреть за серией пенальти в присутствии канцлера Германии и победить», – светился Кэмерон.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кстати, Кэмерон всегда считался фанатом «Астон Виллы», но через три года над ним посмеялись, когда он посоветовал болеть за «Вест Хэм». Позже объяснился: «Я – фанат «Виллы». Что-то на меня нашло сегодня утром».

Реакцию уже было не остановить. «На прошлой неделе – «Вилла», на этой – «Вест Хэм», на следующей – «Бернли»?» – пошутил Гари Линекер, намекая, видимо, на примерно одинаковую расцветку форм у этих клубов.

Своя история была и у болельщика «Ньюкасла» Тони Блэра, который десять лет работал премьер-министром до Кэмерона – сказал, что смотрел за игрой легенды клуба Тони Милберна и сидел на трибуне Gallowgate, хотя в последний сезон Милберна Блэру было всего четыре года, а той трибуны на стадионе еще не было вообще.

«Люди задали два совершенно разных вопроса, – оправдывался Блэр. – Первый – про мой поход на стадион «Ньюкасла», второй – кто был самым крутым футболистом, я и сказал про Милберна. Эти вопросы соединили, пришлось терпеть кучу неприятностей».

Политики любят спорт:
Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
Для Бориса Немцова виндсерфинг − страсть и философия. Он бился с рифами, попадал в торнадо и мечтал умереть в океане
🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
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#Лига чемпионов
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#Ангела Меркель
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#Дмитрий Медведев
#Дэвид Кэмерон