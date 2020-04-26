🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
Ким Чен Ын – более либеральный правитель КНДР, чем отец-предшественник. Да, при нем КНДР провела серию ядерных испытаний, нарушила ряд международных договоров, разорвала соглашение 1953 года о ненападении с Южной Кореей и спровоцировала Корейский кризис-2013. Но при этом Ким Чен Ын провел несколько внутренних реформ по увеличению доступа к информации, свободы частного бизнеса и хозяйственных предприятий.
Один из главных пунктов эпохи Ким Чен Ына – увеличение международных контактов. Он ездил в зарубежные поездки и встречался с лидерами других государств (например, Китая и России), а самая известная встреча – летом-2019-го, когда президент Южной Кореи проводил президента США Дональда Трампа до границы двух Корей, тот встретился на нейтральной зоне с Ким Чен Ыном, пожал руку и символически пересек границу, став первым в истории президентом США, который побывал в КНДР.
Вероятно, на лояльность Ким Чен Ына в том числе повлиял западный спорт. В молодости он воспитывался под сильным влиянием НБА, которая сформировала его увлечения.
Он провел детство в Швейцарии: там его приучили смотреть матчи, рисовать в тетрадке Джордана и занашивать баскетбольные майки
В начале 90-х Ким Чен Ын вместе с братьями учился в частной школе в Швейцарии. Одноклассники описывали его как спокойного и застенчивого мальчика, который хорошо общается со сверстниками. В то время все знали его под именем «Чол-пак» (или «Пак-чол» ). Еще все знали его любовь к баскетболу.
Молодой Ким Чен Ын получал все баскетбольные новости от семейного повара Кендзи Фудзимото, назначенного ответственным лицом Ким Чен Ира. Когда семья уволила няню Ким Чен Ына и его братьев, Фудзимото взял детей под личную опеку. Фудзимото покупал кассеты с матчами НБА, выписывал спортивные газеты и журналы, любил игру Майкла Джордана – так любовь к «Чикаго» и его легенде передалась к Ким Чен Ыну.
Ким Чен Ын очень любил Фудзимото. В детстве они катались на лошадях, играли в футбол и гольф, ходили в бассейн и смотрели баскетбольные матчи. Фудзимото часто получал посылки от сестры из Японии. В них она передавала Фудзимото записи игр «Чикаго» – вместе с Ким Чен Ыном он восхищался игрой Джордана, Скотти Пиппена и Денниса Родмана.
Есть еще одна история о связи Ким Чен Ына и «Чикаго». Ким Чен Ир тоже увлекался баскетболом и тоже болел за «Чикаго». Однажды он просил у правительства США встречи с Майклом Джорданом. Но ту просьбу не удовлетворили. Хотя позже бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт передал Ким Чен Ыну мяч, подписанный Джорданом.
В июне 2019-го Daily Mail написали материал о детстве Ким Чен Ына. Вот несколько фактов:
- В школе он обожал физкультуру – играл в баскетбол и выступал за школьную команду. Но о профессиональной карьере никогда не думал.
- Одноклассники говорили, что он много болтал о баскетболе – пытался заинтересовать их игрой, но получалось слабо. Иногда они видели, как у себя в тетрадке он рисовал Майкла Джордана.
- У него была майка с фамилией Джордана.
Сайт NESN публикует юношескую фотографию Ким Чен Ына – на ней будущий политик в майке с 91-м номером Родмана.
Ким Чен Ын просил у Трампа привезти американских баскетболистов для укрепления отношений между США и КНДР
В 2013-м Деннис Родман посетил КНДР по личному приглашению Ким Чен Ына, а после дал интервью Sports Illustraited.
«Моя миссия – утеплить отношения между КНДР и США. Вообще, меня нужно номинировать на Нобелевскую премию мира, поскольку я действительно налаживаю отношения между странами. Американцам не очень рады в КНДР – это факт. Но мы провели несколько замечательных дней в компании Ким Чен Ына. Мы говорили с ним о баскетболе, обсуждали текущую политическую ситуацию в мире. Он очень умный и талантливый деятель».
В том же интервью Родман говорил, что Ким Чен Ын не желает ядерной войны с США – он лишь хочет поговорить с Обамой про баскетбол и обменяться какими-то культурными достижениями. «Давай, мистер президент, возьми трубку и поговори с Кимом. Он классный».
На той встрече Родман и Ким Чен Ын сходили на несколько товарищеских матчей. Один из них – между американской делегацией и северокорейской командой.
Позже Родман неоднократно говорил, что они с Ким Чен Ыном прекрасно общались и не раз виделись на матчах.
«Он вежливый. Никакого пафоса. Он спрашивал меня про карьеру, обсуждал какие-то ключевые матчи. У меня сложилось хорошее впечатление о Ким Чен Ыне – СМИ часто пишут о нем ложь».
Одни медиа пишут, что между ними только деловые переговоры. Другие – что после встречи в 2013-м они вместе катались на горных лыжах, пели в караоке и выпивали. Родман еще несколько раз встречался с Ким Чен Ыном: был почетным гостем в 2017-м, когда приехал к нему в резиденцию с подарками.
Ким Чен Ын никогда не забывал об американском баскетболе. ABC News писали, что на ядерном саммите в Ханое, где он обсуждал с Дональдом Трампом действия по денуклеаризации Корейского полуострова, Ким Чен Ын также спросил о возможности привезти в КНДР американских баскетбольных легенд. Сначала Ким Чен Ын просто задал вопрос в конце беседы, позже его представители отправили Трампу письменный запрос.
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Сейчас, когда появились новости о смерти Ким Чен Ына, Деннис Родман надеется на лучшее:
«Я надеюсь, что он в порядке, что новости о его болезни или даже смерти – простые слухи. Надеюсь, маршал Ын здоров. У нас много дел, ведь отношения США и КНДР не до конца укреплены. Надеюсь, скоро два президента-два моих друга (Трамп и Ким Чен Ын) продолжат мирные переговоры».