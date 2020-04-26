🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА

Ким Чен Ын – более либеральный правитель КНДР, чем отец-предшественник. Да, при нем КНДР провела серию ядерных испытаний, нарушила ряд международных договоров, разорвала соглашение 1953 года о ненападении с Южной Кореей и спровоцировала Корейский кризис-2013. Но при этом Ким Чен Ын провел несколько внутренних реформ по увеличению доступа к информации, свободы частного бизнеса и хозяйственных предприятий.

Один из главных пунктов эпохи Ким Чен Ына – увеличение международных контактов. Он ездил в зарубежные поездки и встречался с лидерами других государств (например, Китая и России), а самая известная встреча – летом-2019-го, когда президент Южной Кореи проводил президента США Дональда Трампа до границы двух Корей, тот встретился на нейтральной зоне с Ким Чен Ыном, пожал руку и символически пересек границу, став первым в истории президентом США, который побывал в КНДР.

Вероятно, на лояльность Ким Чен Ына в том числе повлиял западный спорт. В молодости он воспитывался под сильным влиянием НБА, которая сформировала его увлечения.