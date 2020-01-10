Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира

Инфоповод этого текста: принц Гарри вместе с женой Меган Маркл публично отказались от королевских полномочий.

Что это значит:

а) все семейные расходы они берут на себя – раньше их оплачивало правительство.

б) они будут жить на две страны – Англию и США.

в) теперь они не будут посещать мероприятия, на которые должны ходить «старшие» (то есть те, которые ближе всего к престолу) члены королевской семьи. В обязанности королевы Елизаветы входит посещение около 1,5 тысячи мероприятий за год – это касается и крупных спортивных финалов. Вместе с ней туда приходят и члены семьи.

Любовь Гарри к спорту никуда не денется.

Английские журналисты оценивают интервью принца Гарри, чтобы определить, за кого он болеет

19 мая 2018 года в финале Кубка Англии сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Тогда «Челси» выиграл голом Азара.

Принц Гарри и Меган Маркл поженилась в день финала. По данным Goal, изначально все торжества были спланированы на вечер – за это даже выступала Елизавета II. Но молодожены перенесли свадьбу на полдень, чтобы успеть на матч, который начинался в 17:15 по местному времени.