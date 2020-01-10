Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
Инфоповод этого текста: принц Гарри вместе с женой Меган Маркл публично отказались от королевских полномочий.
Что это значит:
а) все семейные расходы они берут на себя – раньше их оплачивало правительство.
б) они будут жить на две страны – Англию и США.
в) теперь они не будут посещать мероприятия, на которые должны ходить «старшие» (то есть те, которые ближе всего к престолу) члены королевской семьи. В обязанности королевы Елизаветы входит посещение около 1,5 тысячи мероприятий за год – это касается и крупных спортивных финалов. Вместе с ней туда приходят и члены семьи.
Любовь Гарри к спорту никуда не денется.
Английские журналисты оценивают интервью принца Гарри, чтобы определить, за кого он болеет
19 мая 2018 года в финале Кубка Англии сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Тогда «Челси» выиграл голом Азара.
Принц Гарри и Меган Маркл поженилась в день финала. По данным Goal, изначально все торжества были спланированы на вечер – за это даже выступала Елизавета II. Но молодожены перенесли свадьбу на полдень, чтобы успеть на матч, который начинался в 17:15 по местному времени.
Нет, Меган Маркл не болела ни за одного финалиста. И нет, принц Гарри тоже не поддерживает ни одну из команд. Хотя о его вкусах неизвестно практически ничего – он лишь однажды сказал, что все же болеет за одну команду АПЛ. Но называть не стал – из соображений этики и сохранения таинства.
Ранее в обязанности принца Гарри входили посещения футбольных финалов. В том числе из-за этого британские СМИ придумали массу версий о том, за какую команду он болеет.
1. За «Арсенал». Goal особо не заморачивался и приплел принца Гарри к слуху о том, что большая часть королевской семьи поддерживает «Арсенал». Журналисты The Sun попытались обсудить с принцем Гарри о матч «Арсенала» и «Баварии» в ЛЧ (когда «Арсенал» проиграл 1:5). Гарри ответил, что у него нет желания обсуждать это. Вывод журналистов: раз ему больно говорить об этом, то он за «Арсенал».
2. Есть версия, что принц Гарри, как и его брат, принц Уильям, болеет за «Астон Виллу». У них все открыто: он посещает матчи и постоянно тусуется с руководством. О любви к «Астон Вилле» Уильм говорил так: «Все мои друзья болели за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Я не хотел болеть за топ-клубы. Мне больше хотелось поддерживать середняка, у которого есть шансы стать неожиданностью. Так что я выбрал «Виллу».
У BirminghamLive есть инсайд, что принц Уильям подсадил на «Астон Виллу» и принца Гарри. Хотя доказательств этой теории у издания нет.
3. Разные издания (в том числе и The Sun, и Goal) говорят, что принц Гарри, как и принц Чарльз, поддерживает «Бернли».
Сам принц Гарри был на матчах всех этих клубов, еще больше запутывая журналистов
Еще принц Гарри поддерживает сборную Англии и фанатеет от регби. Он помогал Англии добыть право на ЧМ-2015
«Когда я слышу гимн Англии, я непроизвольно встаю, прикладываю правую руку к сердцу и пою его. Не очень вежливо говорить о любимых командах, поэтому я скажу так: со сборной Англии я всем сердцем».
Принц Гарри часто появляется на домашних матчах сборной Англии, часто сидит в фирменном шарфе и (очень редко) заходит в раздевалку сборной или разговаривает с футболистами и тренерским штабом.
Еще одной страстью принца Гарри считается регби. Тут без клубных вопросов – Гарри просто болеет за Англию. В 2008-м англичане думали, подавать ли вообще заявку на проведение чемпионата мира по регби. Принц Гарри лично выступил по этой теме и сказал: «Регби – это важный национальный вид спорта. Мы должны принимать крупные турниры для того, чтобы этим видом спорта наслаждались не только старшие поколения, но и своими глазами увидели молодые ребята».
В итоге англичане выиграли право на проведение ЧМ-2015, но с одним условием – заявку поддержит и Уэльс. Говорят, в спортивной федерации Англии расшевелились в том числе из-за слов принца Гарри. А сам Гарри после принятия решения помогал в организации ЧМ.