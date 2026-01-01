Регби

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Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга
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#Тим Кук
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В «Выжившем» Ди Каприо сражался с медведицей. Ее сыграл регбист, которого на площадке звали «гигантским смурфиком»
#кино
Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
#коронавирус
«Еще один удар по голове – и я стану овощем». Регбист перенес 50 черепно-мозговых и завещал мозг ученым
#Энтони Фаинга’а
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
#АПЛ
Новозеландская хака – устрашение, энергия и традиции. Родилась из легенд, исполняется больше 100 лет и бесит соперников
#Новая Зеландия
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Регби
🏉 Женская сборная России по регби-7 вышла в плей-офф Олимпиады
#Олимпиада-2020
Регби
Женская команда России по регби изолирована в Японии из-за коронавируса у массажиста сборной
#Олимпиада-2020
Регби
Pepsi и Coca-Cola отказались от рекламы во время Супербоула из-за кризиса, вызванного коронавирусом
#Супербоул