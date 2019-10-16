Новозеландская хака – устрашение, энергия и традиции. Родилась из легенд, исполняется больше 100 лет и бесит соперников

Увиденное – хака. Это боевой танец народа маори [коренное население Новой Зеландии до появления там европейцев]. Его цель – запугать врага и прибавить в уверенности. Воины исполняли хаку непосредственно перед боем или в дороге, когда покидали родную деревню. Сборная Новой Зеландии по регби сделала из народной традиции важный ритуал и узнаваемый перформанс.

Хака сопровождается топотом, агрессивными взмахами руками, выпученными глазами, высунутым языком и воинственными криками. В традиционной форме маори делали татуировки на теле, обнажались и надевали специальные атрибуты.

Ассоциировать хаку только с войной – ошибочно. В переводе с языка маори хака обозначает танец в целом. Хака – часть общей культуры, память о прошлом и способ рассказать о традициях и самобытности народа. Сейчас ее исполняют во время визита иностранных делегаций и на разных церемониях, танцуют в армии, изучают в школе и университетах и посвящают ежегодные фестивали. Три основных вида хаки: