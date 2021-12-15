Новая Зеландия

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Энтони Хадсон
Э. Хадсон
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Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона
#Властелин колец
Новозеландская хака – устрашение, энергия и традиции. Родилась из легенд, исполняется больше 100 лет и бесит соперников
#Новая Зеландия
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Футбол
Сборная Новой Зеландии по футболу проверит свое прозвище All Whites. Это этап проекта по борьбе с расизмом
#Новая Зеландия
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