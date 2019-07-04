Мы часто ругаем Африку. Но вот добрые истории оттуда: о чудесах, благодарности и помощи детям

Вы слышали о Кубке Африки по новостям о скучных матчах (68 голов за 36 игр). Все основные итоги группового этапа мы уже закинули сюда, но за ними скрывается гораздо больше интересного. Мы раскопали самые добрые, честные и временами веселые истории в турнире, который обделили вниманием из-за Кубка Америки и женского ЧМ.

Талисман отсылает к культуре и единству

Кубок Африки должен был проходить в Камеруне, но там возникли сложности с подготовкой стадионов. Арены не успевали сдать вовремя, поэтому турнир перенесли в Египет. Об этом стало известно только в январе 2019-го, а изначально Египетв вообще не претендовал на роль хозяина. Даже за такой короткий срок Египет идеально поработал на популяризацию Кубка Африки.

Талисманом турнира стал молодой фараон Тут. Уже по его внешнему виду сразу понятно, что это копия Тутанхамона. В реальности Тутанхамон прожил всего 18 полных лет, мультяшному Туту всего 12. Через него Египет показывает свою узнаваемую культуру, а карта Африки на футболке Тута – попытка к единению всех наций.