Мы часто ругаем Африку. Но вот добрые истории оттуда: о чудесах, благодарности и помощи детям
Вы слышали о Кубке Африки по новостям о скучных матчах (68 голов за 36 игр). Все основные итоги группового этапа мы уже закинули сюда, но за ними скрывается гораздо больше интересного. Мы раскопали самые добрые, честные и временами веселые истории в турнире, который обделили вниманием из-за Кубка Америки и женского ЧМ.
Талисман отсылает к культуре и единству
Кубок Африки должен был проходить в Камеруне, но там возникли сложности с подготовкой стадионов. Арены не успевали сдать вовремя, поэтому турнир перенесли в Египет. Об этом стало известно только в январе 2019-го, а изначально Египетв вообще не претендовал на роль хозяина. Даже за такой короткий срок Египет идеально поработал на популяризацию Кубка Африки.
Талисманом турнира стал молодой фараон Тут. Уже по его внешнему виду сразу понятно, что это копия Тутанхамона. В реальности Тутанхамон прожил всего 18 полных лет, мультяшному Туту всего 12. Через него Египет показывает свою узнаваемую культуру, а карта Африки на футболке Тута – попытка к единению всех наций.
Найти работу в европейском футболе Пут больше не может. Зато на другом континенте Пут становился тренером года, когда в 2013-м дошел со сборной Буркина-Фасо до финала Кубка Африки. Сейчас он зажигает на том же турнире с Гвинеей, с которой уже вышел из группы. В Пута здесь верят, а скандальную историю ему давно простили.
«В футболе, как и в остальных сферах жизни, могут случаться ошибки. Сама жизнь продолжается в любом случае. У меня были старые истории, это было слишком давно. При любых раскладах каждому положен второй шанс», – выдал оправдательную речь сам Пут. Перед Гвинеей поставлена задача на повторение финального успеха Буркина-Фасо.
63-летний Пол Пут – главная звезда этой сборной даже в роли тренера. Из игроков с ним сравнится по авторитету только Наби Кейта. Кстати, «Ливерпуль» получил от Пута похвалу за то, что не стал форсировать восстановление Кейта после травмы. Англичане выиграли ЛЧ, а заодно реализовали мечту Кейта сыграть на самом важном африканском турнире.
Пока Гвинея выглядит неплохо.
Вратарь извинился перед страной за ошибки
Наверное, такое возможно только на Кубке Африки. У голкипера Зимбабве Элвиса Чипезе был очень неудачный день. Почти во всех голах в матче с ДР Конго (0:4) были его ошибки. Сборная Зимбабве проиграла и осталась на последнем месте в группе, а футболисты ДР Конго за счет одной победы сразу влетели в плей-офф.
Чипезе не стал закрываться от фанатов и сразу выступил в твиттере. «Я пишу здесь сегодня, чтобы снова извиниться за сделанные ошибки и за смущение, которое я вызвал. Я приношу свои извинения моей нации и моим товарищам по команде», – написал Чипезе. Запись разлетелась на 713 ретвитов. Учитывая, что у Чипезе меньше трех тысяч подписчиков, извинения удались.
Из всех мячей вины Чипезе нет только в одном. В двух голах он неудачно отбивал мяч, а еще привез одиннадцатиметровый. Но как обижаться на такого доброго и искреннего человека?
Кубок Африки осчастливил пять разных детей
К турниру запустили акцию Total Ball Kids. На официальном канале Кубка Африки постепенно появляются истории пяти детей из разных стран. Каждая история – мини-фильм о тех, кто хочет быть ближе к футбольному празднику. Дети рассказывают о себе, собственных увлечениях и любви к футболу. Все это важно для понимания жизни в Африке.
В Total Ball Kids представлены Алжир, Египет, Кот-д'Ивуа́р, Нигерия и Мадагаскар. От Египта вообще попала девушка Малак. Из-за всего этого размываются любые границы и негативные домыслы. В этом видео показаны ее семья и место, где Малак играет в футбол. Ничего неожиданного она сама не рассказывает, зато интересно взглянуть на африканскую жизнь.
Дети из Марокко получили телевизоры от игроков
Дети из маленькой марокканской деревни Дуар Айт Баазиз смотрели матч Марокко и Кот-д’Ивуара на смартфоне. Марокканцы выиграли с минимальным счетом, а защитник Мехди Бенатия после матча просматривал социальные сети. Там он наткнулся на снимок детей и заинтересовался этой историей.
В интернете уже запустили сбор средств на телевизор в бедную деревню. Бенатия все оплатил сам. «Когда вы смотрите на что-то подобное, можно только отдать вообще все. Это для вас, мои мальчики. Мы сделаем все для вашего счастья», – отреагировал Бенатия. Вместе с Бенатией акцию поддержали Ашраф Хакими и Мунир Мухаммед.
У детей появились три больших плазмы с доступом к трансляциям Кубка Африки и со всеми удобствами вокруг показа.
По задумке Туту 12 лет, а его любимый вид спорта – уличный футбол. Важно, что Тут понравился болельщикам, которые до этого постоянно жаловались на недостаток креатива вокруг футбольной сборной. В комментариях под фотографиями талисмана люди прикрепляли детские фотографии и писали добрые пожелания.
Жаль только, что Египет уже рекламировался через Тутанхамона в 1997-м. Пусть тогда это и был не Кубок Африки.
Договорняки в Европе. Успех в Африке
Тренера Пола Пута ненавидят в Европе после бельгийского скандала. В игровой карьере Пут рубился во втором бельгийском дивизионе, а потом начал тренировать все в той же Бельгии. В этой стране Пута дисквалифицировали на три года из-за истории с договорными матчами. Он помогал президенту «Льерса» выигрывать на ставках, даже если они были против его клуба.
Танзания всем проигрывала, но поздравляла соперников
На Кубке Америки даже топовые игроки ругают судей, страдают от работы VAR и винят всех вокруг в собственных поражениях. Кубок Африки – противоположная история. Сборная Танзания проиграла все три матча группового этапа с общим счетом 2:8. Для Танзании этот турнир первый с 1980 года, а на КА-2019 команда попала во многом из-за расширения соревнования до 24 команд.
Сборную Танзании тренирует нигериец Эммануэль Амунеке. В игровой карьере Амунеке засветился даже в Европе, где поиграл за «Спортинг», «Барселону» и «Альбасете». В Танзании Амунеке успешно работает с 2018 года. На Кубке Африки он призывал команду набираться опыта и учиться у соперников. Если и быть полным аутсайдером, то только с таким настроем.
Когда Танзания проиграла Сенегалу (0:2), Амунеке выдал важную фразу: «Мои мальчики должны научиться новому на этой игре и приобрести опыт. Это то, чего им больше всего не хватает». Нападающий Танзании Мбвана Саммата впечатлен работой с Амунеке: «Он сделал нас на 50 процентов лучше только одними советами и опытом». Здесь поражений вообще не боятся.
Был никем в Германии. Стал звездой Бенина
Сборная Бенина – одна из самых странных команд на Кубке Африки. На групповом этапе она не выиграла ни одного матча, но все равно прошла в плей-офф. За Бенин отбегал все три игры полузащитник Себио Суку. К 26 годам у этого парня теперь значатся уже пять матчей за сборную. И это совсем не мало: сам Суку вообще не планировал играть за Бенин и строил клубную карьеру.
Бенин – родина отца Суку. Сам он рано уехал в Германию, где долго пробивался по низшим лигам. В этом сезоне Суку наконец-то прогрессировал: забил 10 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах за «Ганзу». Там его и заметили, пригласили на сбор Бенина и сразу включили в стартовый состав. Адаптироваться Суку было тяжело: он не знал языка и едва общался с партнерами на английском.
Бенин попал на Кубок Африки из-за победы над Того (2:1). Для Суку это был дебютный матч в сборной. Он поучаствовал в первом голе, а потом чуть не плакал от эмоций. «Все это так невероятно. Абсолютная эйфория, так много счастливых людей. Я никогда не испытывал ничего подобного. Это было похоже на сон», – рассказывал Суку.
Вот так можно стать важным даже в момент, когда уже почти забыл малую родину.
Сборная Мадагаскара. Первый турнир – исторический успех
У сборной Мадагаскара две победы и одна ничья в матчах группового этапа. До 2019 года она никогда не играла на Кубке Африки, а теперь сразу вышла в плей-офф. Комментаторы запинаются, когда произносят длинные фамилии Андриамациноро, Номенджанахари или Разаканантенаины. Долго учить и не придется – всем лидерам Мадагаскара от 28 до 35 лет.
Эта команда молода по достижениям, но не возрастом. Тем интереснее наблюдать, как эти люди радуются своему каждому удачному действию. Мадагаскар без проблем обыграл даже звездную Нигерию (2:0), которую все еще считают фаворитом Кубка Африки. Даже теперь в Мадагаскар по-прежнему никто не верит.
Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина даже выделил специальный самолет, который доставит жителей острова на матчи плей-офф. Удовольствие не бесплатное (общая сумма выйдет в 600 долларов), но задумка важная. Возможно, это вообще последний успех Мадагаскара еще на ближайшую сотню лет. Наслаждайтесь самыми искренними эмоциями.