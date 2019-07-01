Египетского футболиста хотели выгнать из сборной за домогательства. Но в дело вмешался Салах

Здесь даем целиком цитату модели, которая пострадала от домогательств:

«Этот человек – бог в Египте. В буквальном смысле слова. К нему относятся не как к простому футболисту. Он бог и не может ошибаться. Из-за этого я в опасности. Я не могу вернуться в страну, если захочу посетить свою семью. Люди набрасываются на меня на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты, а египетские в сто раз хуже.

Что меня поражает в ситуации с Мохамедом Салахом – то, что он вообще в этом никак не замешан. Я понимаю человеческую сторону, это его партнер по команде, он принимает его сторону, потому что пытается его поддержать.

Но меня беспокоит, что это все можно решить в личном разговоре. Можно пойти и сказать ему, что он допустил ошибку, убедиться, что этого не повторится, посоветовать ему публично извиниться и думать только о себе и о своей карьере, не встревая в это. Вы знаете, что он сделал, и тот факт, что он все еще с командой, очень болезненный.

Салах – один из самых известных людей в мире сейчас. Такие слова подталкивают людей к домогательствам. Вы не представляете, сколько сообщений ненависти, угроз и подобного я получаю. Видеть себя в мемах и комиксах – это ужасно, когда все подшучивают над тобой и отвлекаются от главной проблемы.

Я не пытаюсь его принизить или в чем-то винить, потому что меня винят многие люди. Думаю, важно обращать внимание на это»