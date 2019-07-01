Египетского футболиста хотели выгнать из сборной за домогательства. Но в дело вмешался Салах
Амр Варда – 25-летний египетский полузащитник, играющий за ПАОК. Уже 4 года его вызывают в сборную Египта, но этим летом игрока почти выгнали из команды из-за скандала с домогательствами.
Вмешались партнеры по команде, а Салах выступил с отдельным заявлением. Варду вернули обратно.
Что за скандал?
Варду обвинили в том, что он отправлял фотографии своего члена незнакомым девушкам в социальных сетях. Публично о домогательствах футболиста заявила модель из Египта Мерхан Келлер.
Одновременно в твиттере появилось фото переписки Варды с мексиканской девушкой Джованной Вальдатти. Сейчас аккаунт девушки в твиттере удален из-за массовых сообщений в ее адрес.
На скриншотах переписки видно, что Варда просит девушку скинуть свои интимные фотографии. Она отказывает ему и просит замолчать, сообщая, что опубликует видео его пениса, если тот не прекратит. Варда отвечает, что не боится угроз девушки, и она не сможет ничего не сделать.
Дело взяла под контроль Федерация Футбола Египта. По итогам расследования полузащитника выгнали из национальной команды.
За игрока вступились партнеры по команде
Все началось с заявления Салаха. 27 июня он дал свой комментарий, в котором призвал уважать девушек, но при этом попросил дать второй шанс Амру Варде:
«К женщинам следует относиться с глубочайшим уважением. «Нет» означает «нет». Это священные вещи, и они должны таковыми оставаться.
Но при этом я считаю, что многие, кто ошибается, могут измениться к лучшему. Их не нужно сразу отправлять на плаху, это самый простой выход. Нужно верить во второй шанс. Нужно направлять и воспитывать. Избегать – это не выход», – написал Салах в твиттере.
После этого состоялась встреча национальной команды с министром спорта Египта, на которой Варду попросили дать второй шанс. В итоге его дисквалификацию сократили: он вернется в команду на матчи плей-офф.
Келлер обвинила Салаха в излишнем влиянии в Египте
Здесь даем целиком цитату модели, которая пострадала от домогательств:
«Этот человек – бог в Египте. В буквальном смысле слова. К нему относятся не как к простому футболисту. Он бог и не может ошибаться. Из-за этого я в опасности. Я не могу вернуться в страну, если захочу посетить свою семью. Люди набрасываются на меня на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты, а египетские в сто раз хуже.
Что меня поражает в ситуации с Мохамедом Салахом – то, что он вообще в этом никак не замешан. Я понимаю человеческую сторону, это его партнер по команде, он принимает его сторону, потому что пытается его поддержать.
Но меня беспокоит, что это все можно решить в личном разговоре. Можно пойти и сказать ему, что он допустил ошибку, убедиться, что этого не повторится, посоветовать ему публично извиниться и думать только о себе и о своей карьере, не встревая в это. Вы знаете, что он сделал, и тот факт, что он все еще с командой, очень болезненный.
Салах – один из самых известных людей в мире сейчас. Такие слова подталкивают людей к домогательствам. Вы не представляете, сколько сообщений ненависти, угроз и подобного я получаю. Видеть себя в мемах и комиксах – это ужасно, когда все подшучивают над тобой и отвлекаются от главной проблемы.
Я не пытаюсь его принизить или в чем-то винить, потому что меня винят многие люди. Думаю, важно обращать внимание на это»
Тем не менее, Варда вернется в команду совсем скоро. Пока что он успел лишь выйти на замену в первом матче группы с Зимбабве (1:0). Оставшиеся две игры Египет тоже выиграл и вышел в плей-офф, где встретится с одной из команд, занявших третье место. Матч 1/8 финала с Вардой в заявке будет уже 6 июля.