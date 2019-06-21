Весь Кубок Африки в одной истории: Зимбабве бойкотирует матч-открытие из-за долгов
Сегодня в Египте стартует Кубок Африки – турнир вернулся в эту страну спустя 13 лет. Правда начинается он, судя по всему, с провального момента. В матче открытия египтяне должны были сыграть с Зимбабве. Но номинальные гости могут вообще не выйти на матч. Во всем виноваты задержки по зарплате.
Что происходит
Для Зимбабве это особенный турнир. Сборная всего лишь в четвертый раз в своей истории квалифицировалась в финальный раунд КА (до этого было в 2017-м, 2006-м и 2004-м) – во все остальные разы она либо не проходила квалификацию, либо просто не участвовала. К примеру, до 1980 года у страны просто не было возможность финансировать сборную: оплачивать зарплаты, переезды и проживание.
В этот раз Зимбабве повезло – она вышла в финальный раунд. Но футболисты против игры в матче открытия. Причина проста: Федерация не заплатила им за участие в Кубке Африки. Кроме того, перед некоторыми сборниками есть долги за прошлые месяцы.
Игроки не тренировались вчера и отказались выходить на общий завтрак сегодня. Почти все зимбабвийцы провели сегодняшний день, сидя в своих номерах. Нет, Федерация пыталась решить проблему еще вчера: чиновники приехали в Египет, чтобы обсудить условия, на которых футболисты будут сегодня играть. По данным TSN, игроки попросили надбавку к премии, выдать половину от всех зарплат сейчас, но это не особо устроило Федерацию. В итоге стороны так и не сумели договориться, и, по данным TSN, некоторые футболисты попросили отпустить их из расположения сборной.
Бывало ли такое в Африке раньше
Да. И только с Камеруном связаны последние громкие истории. Первая – из-за несогласий по премиям они отложили вылет на КАН-2019. По данным пресс-атташе камерунцев, футболисты получили 35 тысяч долларов, но просили в два раза больше. Из-за этого Федерация футбола Камеруна отменила вылет на три часа.
Вторая – камерунцы запросили повышения премий в три раза после выступления на ЧМ-2014. Разумеется, местные футбольные власти на такой шаг не пошли. Из-за этого многие лидеры просто не приехал на КАН-2017. Несмотря на это, Камерун все равно победил на турнире.
Еще одна история, подчеркивающая плачевное состояние футбола в Африки. Пьер-Эмерик Обамеянг открыто конфликтует со сборной Габона. Все началось с того, что Федерация прислала самолет на одну из товарищеских игр, состояние которого сильно не устроило Обамеянга. Он говорил: «Сесть на борт – это все равно, что приговорить себя к смерти. Самолет сильно шумел, и, мне казалось, пахло какой-то гарью».
В итоге сборная осудила Обамеянга за слова, а потом еще больше испортила отношения со своим лидером, назначив его отца на должность главного тренера – в тот момент папа Обамеянга сильно болел. Из-за этого страйкер даже уходил из команды. Но вернулся перед самым началом этого Кубка африканских наций.