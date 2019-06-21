Весь Кубок Африки в одной истории: Зимбабве бойкотирует матч-открытие из-за долгов

В этот раз Зимбабве повезло – она вышла в финальный раунд. Но футболисты против игры в матче открытия. Причина проста: Федерация не заплатила им за участие в Кубке Африки. Кроме того, перед некоторыми сборниками есть долги за прошлые месяцы.

Игроки не тренировались вчера и отказались выходить на общий завтрак сегодня. Почти все зимбабвийцы провели сегодняшний день, сидя в своих номерах. Нет, Федерация пыталась решить проблему еще вчера: чиновники приехали в Египет, чтобы обсудить условия, на которых футболисты будут сегодня играть. По данным TSN, игроки попросили надбавку к премии, выдать половину от всех зарплат сейчас, но это не особо устроило Федерацию. В итоге стороны так и не сумели договориться, и, по данным TSN, некоторые футболисты попросили отпустить их из расположения сборной.

Бывало ли такое в Африке раньше

Да. И только с Камеруном связаны последние громкие истории. Первая – из-за несогласий по премиям они отложили вылет на КАН-2019. По данным пресс-атташе камерунцев, футболисты получили 35 тысяч долларов, но просили в два раза больше. Из-за этого Федерация футбола Камеруна отменила вылет на три часа.

Вторая – камерунцы запросили повышения премий в три раза после выступления на ЧМ-2014. Разумеется, местные футбольные власти на такой шаг не пошли. Из-за этого многие лидеры просто не приехал на КАН-2017. Несмотря на это, Камерун все равно победил на турнире.