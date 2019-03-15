История комикс-масок Обамеянга (Человек-паук, Бэтмен, Черная Пантера). Так он празднует голы и дни рождения близких

Черная Пантера – супергерой комиксов Marvel. По сюжету он король вымышленной африканской страны Ваканды, которая хранит секреты развития технологий и самый прочный металл вибраниум (тоже вымышленный), из которого делают самое надежное оружение комикс-вселенной.

С 2018-го Черная Пантера – важный персонаж современной культуры. Marvel выпустила сольный фильм об истории этого героя, который позиционируется как проект в поддержку темнокожих и который номинировался на «Оскар» за лучший фильм года.

Еще пантеры – национальный символ его родного Габона. «Мне нужна была маска, которая идентифицирует меня», – объяснил Обамеянг.

Этот перформанс с супергеройскими масками для Обамеянга – уже пятый в карьере.

Вот как было раньше.

Февраль-2015: Бэтмен и Робин

Обамеянг праздновал гол в рурском дерби против «Шальке» вместе с партнером Марко Ройсом. Тот достал маску Робина – напарника и младшего друга Бэтмена. Сам Обамеянг, конечно, нацепил костюм главной звезды комиксов DC.