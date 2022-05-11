Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Махди Камара М. Камара
|Пол
|23
|31
|3
|0
|8
|0
|
5Тимоти Колоджейчак Т. Колоджейчак
|Защ
|30
|30
|2
|3
|4
|1
|
33Микаэль Наде М. Наде
|Защ
|23
|26
|1
|0
|3
|0
|
10Вахби Хазри В. Хазри
|Нап
|31
|25
|10
|0
|6
|0
|
7Рияд Будебуз Р. Будебуз
|Пол
|32
|25
|2
|2
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|35
|8
|10
|17
|34:59
|34
|
17
|35
|8
|9
|18
|35:65
|33
|
18
|35
|7
|10
|18
|38:70
|31
|
19
|35
|5
|12
|18
|47:85
|27
|
20
|35
|4
|13
|18
|31:62
|25
Результаты
Материалы
Последние новости