Сент-Этьен

Сент-Этьен
Saint-Etienne
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Франция
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Махди Камара М. Камара 		Пол 23 31 3 0 8 0
5
Тимоти Колоджейчак Т. Колоджейчак 		Защ 30 30 2 3 4 1
33
Микаэль Наде М. Наде 		Защ 23 26 1 0 3 0
10
Вахби Хазри В. Хазри 		Нап 31 25 10 0 6 0
7
Рияд Будебуз Р. Будебуз 		Пол 32 25 2 2 2 0
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Ближайшие матчи
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Ницца
-:-
Сент-Этьен
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Ницца
-
Сент-Этьен
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Сент-Этьен
-:-
Реймс
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Сент-Этьен
-
Реймс
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Нант
-:-
Сент-Этьен
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Нант
-
Сент-Этьен
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Лорьян
35 8 10 17 34:59 34
17
Клермон
35 8 9 18 35:65 33
18
Сент-Этьен
35 7 10 18 38:70 31
19
Бордо
35 5 12 18 47:85 27
20
Метц
35 4 13 18 31:62 25
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Сент-Этьен
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
35 тур
Ренн
2
Сент-Этьен
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 4
Монако
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 20:00
34 тур
Сент-Этьен
1
Монако
4
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Бордо
2 : 2
Сент-Этьен
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Бордо
2
Сент-Этьен
2
Франция. Лига 1 , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Брест
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 18:00
32 тур
Сент-Этьен
2
Брест
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
Лорьян
6 : 2
Сент-Этьен
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
31 тур
Лорьян
6
Сент-Этьен
2
Франция. Лига 1 , 31 тур
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