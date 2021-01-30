Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
Разбитые окна, поврежденный автобус и неудачный файер
«Марсель» и «Ренн» не сыграют в этом туре Лиги 1. Пространное объяснение на официальном сайте турнира: «Матч перенесен с учетом инцидентов, которые сегодня днем произошли на тренировочной базе «Марселя».
L’Equipe рассказал о ситуации с участием защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. В него попал файер, который бросил один из фанатов. Гонсалес почти не пострадал, но именно это фанатское нападение стало основной причиной переноса матча.
Фанаты «Марселя» весь день прорывались на базу клуба. Всего было около 400 человек, где-то 50 из них в итоге вошли внутрь. В столкновениях легко пострадали семь полицейских, 25 фанатов задержаны для дальнейших разбирательств. На базе разбиты окна, поврежден автобус.
RMC Sport пишет в своем онлайне по ситуации, что полиция изначально действовала очень мягко. Несколько игроков и Виллаш-Боаш самостоятельно успокаивали фанатов. Когда пошли стычки с полицией, люди разбегались по окрестностям и залезали на деревья.
Акция окончательно закончилась уже в момент, когда команда уехала. Фанаты на прощание оставили у арены баннер: «Это единственный проект, который получился у вас за четыре года. Это смешно».
Все из-за президента, который так и не стал своим
Нападение на Альваро Гонсалеса было случайным – фанаты искали другие цели. Они развешивали по городу плакаты с обращениями к президенту Жаку-Анри Эйро. Болельщики считают, что Эйро должен в ближайшее время уйти из команды.
Эйро сам провоцировал фанатов. Когда он только появился в клубе, то сразу раскритиковал систему дел. «Я был поражен. Увидел, что 99% сотрудников клуба родом из Марселя. Англичане и американцы говорят о плохих прецедентах. Первая опасность – нанять болельщика в костюме».
Фанаты припоминали Эйро и другие слова. В одном из интервью он сказал, что люди не из Марселя работают продуктивнее. У клуба в этот момент не было долгосрочного спортивного проекта, а сам Эйро больше волновался о делах вокруг спорта.
Когда Эйро хотел перемирия с фанатами, те просто отказались с ним встречаться. Ситуация накалилась из-за кризиса в результатах. Виллаш-Боаш уходит в конце сезона, а «Марсель» отстает от первого места уже на 14 очков.
Во время первого мелкого протеста в начале января выступил родственник Эйро: «Он не ищет популярности и готов принимать удары, если это на благо клуба. Если все это нужно для развития менталитета и для того, чтобы клуб продолжал структурировать себя».
Лидеры «Марселя» ссорятся между собой. В другом клубе – похожая акция от фанатов
Проблемы «Марселя» кроются не только в фигуре президента. Фанаты «Марселя» публично критиковали и лидеров клуба. Димитри Пайет и Флориан Товен враждуют между собой. Пайет обвинил Товена в том, что тот не выкладывается на поле. Ответное обвинение – Пайет манипулирует игроками.
Даже Андре Виллаш-Боаш обратился к Пайету и Товену на пресс-конференции: «Каждый должен приложить усилия. Мы знаем их креативность и технику, но необходимо игнорировать статистику и личные амбиции, чтобы добиться успеха в коллективе. Возможно, они могут это сделать. Они должны сделать больше».
В день истории с «Марселем» произошла странная ситуация у другого клуба. «Сент-Этьен» думает о спасении от вылета, но фанаты требуют от клуба большего. Они тоже пришли на клубную базу, но без всяких прорывов и погромов. Мирно поговорили с игроками и мотивировали их на будущие матчи. Там все было так: