Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока

Разбитые окна, поврежденный автобус и неудачный файер

«Марсель» и «Ренн» не сыграют в этом туре Лиги 1. Пространное объяснение на официальном сайте турнира: «Матч перенесен с учетом инцидентов, которые сегодня днем произошли на тренировочной базе «Марселя».

L’Equipe рассказал о ситуации с участием защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. В него попал файер, который бросил один из фанатов. Гонсалес почти не пострадал, но именно это фанатское нападение стало основной причиной переноса матча.

Фанаты «Марселя» весь день прорывались на базу клуба. Всего было около 400 человек, где-то 50 из них в итоге вошли внутрь. В столкновениях легко пострадали семь полицейских, 25 фанатов задержаны для дальнейших разбирательств. На базе разбиты окна, поврежден автобус.