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Материалы
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
вчера, 13:25
💫 Паредес пробил рабоной по воротам, которые находились от него в другой стороне. И забил!
#Леандро Паредес
23 апреля, 20:14
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Ковач прослезился в интервью: умер тренер, который сделал его в сборной капитаном. Сильно переживает вся Хорватия
#Златко Кранчар
02 марта, 23:49
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
#
новости спорта
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
Неймар отстранен от трех матчей чемпионата Франции из-за удаления. Это решение дисциплинарной комиссии
07 апреля, 22:20
Родственники Маркиньоса и Ди Марии находились в заложниках во время ограбления, пока шел матч «ПСЖ»
15 марта, 10:50
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта 2020, 14:20
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
#Марсель
30 января, 22:00
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
#Монако
23 сентября 2019, 21:45
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
На рабочего упал световой прибор прямо на поле «Лорьяна». Он умер
#Лорьян
20 декабря 2020, 23:58
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
27 октября 2020, 18:55
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле
#Ренн
20 октября 2020, 19:45
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
#Ланс
18 октября 2020, 20:42
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
«Челси» нашел замену Кепе во Франции. Новый вратарь в 23 года был безработным и дебютировал в Лиге 1 лишь в 26
#Эдуард Менди
13 сентября 2020, 14:49
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Неймар после драки: обозвал соперника мудаком, пришел к нему в твиттер, выпустил открытое письмо ко всем
#Неймар
14 сентября 2020, 22:15
Неймар ударил по голове соперника из «Марселя». Судья показал пять красных за минуту
#ПСЖ
14 сентября 2020, 00:45
«ПСЖ» из-за коронавируса потерял аж семь звезд. Без них клуб набрал состав ноунеймов и проиграл первый матч сезона
#ПСЖ
11 сентября 2020, 00:45
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
Маркиньос – незаметный лидер «ПСЖ». Сплотил команду, освоил новую позицию и дает баланс на поле
#Маркиньос
22 августа 2020, 12:05
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
30 августа 2019, 13:00
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