Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca
Лионель Месси в «ПСЖ»! Официально! 10 августа он прилетел в Париж, 10 августа клуб его и представил.
До Парижа Месси летел вместе с семьей. Время полета – 1 час 15 минут. Во время полета шутил с женой Антонеллой Рокуццо. Девушка говорила французскую фразу comme ci comme ca («Так себе») и показывала, какие фразы знает на французском.
В Париже впервые появился на публике в футболке Ici c’est Paris («Это Париж»).
Потом Месси поехал на медосмотр. Кадры:
На медосмотре он пробежал больше километра. Его эмоции:
Потом Месси поехал на «Парк де Пренс», где впервые сфотографировался в форме «ПСЖ» и поучаствовал в съемках для клубных соцсетей.
Тогда же он дал первое интервью официальному сайту клуба:
«Рад начать новую главу карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб.
Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс».
После съемок он переоделся (в четвертый раз за день: футболка, форма для медосмотра, пиджак, форма, пиджак) и отправился на встречу с одноклубниками. Пообнимался с Вейналдумом, Хакими, тренерским штабом, пообщался с президентом Нассером Аль-Хелаифи, Маурисио Почеттино.
Клуб смонтировал динамичный фильм про первый день Месси.