Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca

Тогда же он дал первое интервью официальному сайту клуба:

«Рад начать новую главу карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб.

Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс».

После съемок он переоделся (в четвертый раз за день: футболка, форма для медосмотра, пиджак, форма, пиджак) и отправился на встречу с одноклубниками. Пообнимался с Вейналдумом, Хакими, тренерским штабом, пообщался с президентом Нассером Аль-Хелаифи, Маурисио Почеттино.