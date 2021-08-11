Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca

5 часов назад

Лионель Месси в «ПСЖ»! Официально! 10 августа он прилетел в Париж, 10 августа клуб его и представил.

До Парижа Месси летел вместе с семьей. Время полета – 1 час 15 минут. Во время полета шутил с женой Антонеллой Рокуццо. Девушка говорила французскую фразу comme ci comme ca («Так себе») и показывала, какие фразы знает на французском.

В Париже впервые появился на публике в футболке Ici c’est Paris («Это Париж»).

Потом Месси поехал на медосмотр. Кадры:

На медосмотре он пробежал больше километра. Его эмоции:

официальный сайт «ПСЖ»

Потом Месси поехал на «Парк де Пренс», где впервые сфотографировался в форме «ПСЖ» и поучаствовал в съемках для клубных соцсетей.

ютуб-канал «ПСЖ»

ютуб-канал «ПСЖ»

ютуб-канал «ПСЖ»

ютуб-канал «ПСЖ»

официальный сайт «ПСЖ»

Тогда же он дал первое интервью официальному сайту клуба:

«Рад начать новую главу карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб.

Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс».

После съемок он переоделся (в четвертый раз за день: футболка, форма для медосмотра, пиджак, форма, пиджак) и отправился на встречу с одноклубниками. Пообнимался с Вейналдумом, Хакими, тренерским штабом, пообщался с президентом Нассером Аль-Хелаифи, Маурисио Почеттино.

ютуб-канал «ПСЖ»

ютуб-канал «ПСЖ»

Клуб смонтировал динамичный фильм про первый день Месси.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Месси в «ПСЖ»:
Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку
Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?
Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах
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