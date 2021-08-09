Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах

Париж в ожидании прилета Лионеля Месси. Уже никто не сомневается, что он после прощания с «Барселоной» подпишет контракт с «ПСЖ». Но остается вопрос – когда все случится? Инсайдеры пустили слух, что Месси прилетит в Париж девятого августа.

Фанаты «ПСЖ» ждали прилет Месси еще в воскресенье. Этого не случилось, и в понедельник наплыв болельщиков вокруг аэропорта только увеличился. Газета Le Parisien писала, что парижская полиция даже забеспокоилась, но ослабила режим охраны вокруг аэропорта и попросила помощи «ПСЖ».