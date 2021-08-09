Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах
Париж в ожидании прилета Лионеля Месси. Уже никто не сомневается, что он после прощания с «Барселоной» подпишет контракт с «ПСЖ». Но остается вопрос – когда все случится? Инсайдеры пустили слух, что Месси прилетит в Париж девятого августа.
Фанаты «ПСЖ» ждали прилет Месси еще в воскресенье. Этого не случилось, и в понедельник наплыв болельщиков вокруг аэропорта только увеличился. Газета Le Parisien писала, что парижская полиция даже забеспокоилась, но ослабила режим охраны вокруг аэропорта и попросила помощи «ПСЖ».
Рядом с аэропортом в течение дня ждали Месси около сотни болельщиков. Но некоторые фанаты уже готовились рядом со стадионом «Парк де Пренс». Там закрыты парковочные места и ходят рабочие.
Но Месси всех обломал в понедельник. Журналист The Football Daily заснял дом Месси и сказал, что он точно сейчас внутри.
Позже он показал еще одно видео. Тут видно Месси, который явно не спешит в аэропорт.
В пять вечера стало понятно, что точно Месси сегодня ждать не стоит. Этим вечером в Париж не прилетает рейс из Барселоны. Но фанаты все равно остались и продолжили кричать: «Месси! Месси!»
Месси – главная тема Франции сейчас. Например, его страница на французской википедии собрала восьмого августа больше всего просмотров по сравнению с другими статьями.
Тема с трансфером Месси заслонила другой французский спорт. Гандболистка Клеопатра Дарле недовольна, что победа сборной в гандболе на Олимпиаде – не главное событие в газете L’Equipe: «История повторяется. Мы не заслуживаем первой полосы».
Растут и соцсети «ПСЖ». Например, в обычный день на инстаграм клуба подписываются 24 тысячи новых человек. В последние три дня, когда стало понятно, что Месси перейдет в «ПСЖ», цифры выросли в десять раз. Теперь за день инстаграм получает 244 тысячи новых подписчиков.
Сам Месси в инстаграме тоже рвет. Он обогнал по количеству подписчиков Ким Кардашьян. 245 миллионов человек теперь подписаны на инстаграм Месси.