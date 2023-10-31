Как Месси выигрывал восьмой «Золотой мяч»: вспомнил Марадону и признавался в любви «Барсе»
Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Новость не стала неожиданностью. За несколько недель до церемонии индонезийское медиа проспойлерило результаты. А за несколько часов до вручения распределение мест показали французские медиа.
Но это не испортило триумф Месси – он светился после получения очередной награды.
• Этот «Золотой мяч» стал восьмым для Месси. Он уже оторвался от Криштиану Роналду на три «ЗМ».
• Лионель Месси получил этот «Золотой мяч» в день рождения Диего Марадоны – 30 октября Диего исполнилось бы 63 года. Конечно, Месси упомянул кумира: «Я хочу вспомнить Диего. Сегодня его день рождения. И нет места лучше этого, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нем. Ему бы понравилось. Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь им с тобой».
• А вот еще один комментарий Месси о «Золотом мяче»: «Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту. Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной».
• Дэвид Бекхэм пообещал, что устроит вечеринку в честь Месси в Майами.
• Разумеется, Месси вспомнил о «Барселоне»: «Конечно, когда играешь за лучшую команду в мире, у тебя больше возможностей выигрывать командные и индивидуальные титулы, тем более – в лучшей команде в истории. Это лучшая команда в мире, особенная и отличная от других. Конечно, я, как и всегда, слежу за «Барселоной» и буду следить. Я люблю этот клуб и буду любить всю жизнь».
• Так кто же в итоге лучший игрок мира? Не знает даже сам Месси: «Я не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, не думаю об этом. Для меня подарок уже то, когда люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное».
• Аргентина стала лидером по количеству «Золотых мячей» – 8. Все награды, которые когда-либо выигрывал Лео Месси. Второе место – 7 «ЗМ»: Португалия, Франция, Германия и Нидерланды.
А вот триумф Месси в фотографиях: