Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?

Лионель Месси переходит в «ПСЖ». Главное в этой новости – его воссоединение с Неймаром. Они вместе играли еще в «Барселоне», но Неймар неожиданно ушел в «ПСЖ» в 2017 году. Потом пытался вернуться и говорил о мечте снова сыграть вместе с Месси. Она сбылась, хотя его появление точно повлияет на роль Неймара внутри «ПСЖ». И может вернуть старые амбиции.

Неймар всегда был вторым номером «Барселоны». Но там была его зона комфорта

Неймар выиграл в «Барселоне» девять трофеев. Там же взял главный титул, о котором «ПСЖ» мечтает уже несколько лет – Лигу чемпионов. Сколько успешных лет «Барселоны» ассоциировались конкретно с Неймаром? В «Барселоне» он всегда был лишь одним из тех, кто играл вместе с Лионелем Месси. И только делал команду лучше, чем она могла быть.

Когда Неймар попал в «Барселону», Месси уже был мировой звездой. Он управлял раздевалкой, где Неймар чувствовал себя чужим. В сложный момент именно Месси первым подошел к Неймару. Сказал ему, что здесь тоже можно быть собой и расслабиться. Тогда Неймар воспринял это близко – и даже заплакал. А потом подружился с Месси.