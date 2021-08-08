Месси до ухода из «Барсы» сфоткался с игроками «ПСЖ». Теперь оправдывается: «Это случайное совпадение»
Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Плакал под аплодисменты, говорил о снижении зарплаты и желании остаться. Между признаниями в любви «Барселоне» Месси подтвердил, что теперь ведет переговоры с «ПСЖ» и другими командами. Но рассказал, что еще ничего не решено.
«Я хотел остаться, но не мог». Месси в слезах попрощался с «Барселоной» – под аплодисменты игроков и журналистов
Там же Месси ответил на вопрос о фотографии с игроками «ПСЖ». Она стала одним из мифов о причинах его ухода. За сутки до официального объявления от «Барселоны» в инстаграме Неймара и Ди Марии появилось одинаковое фото. На нем Лионель Месси оказался вместе с игроками «ПСЖ». Тогда об их переговорах еще никто не знал.
Месси, Неймар, Паредес, Ди Мария, Верратти – здесь все. Та самая фотография:
На пресс-конференции Месси рассказал об этой фотографии. Его цитату опубликовал журналист Фабрицио Романо: «Фотография с игроками «ПСЖ» была случайным совпадением. Я отдыхал с друзьями, мы сфотографировались. Они мне сказали: «Приезжай в Париж!» Но это была шутка, мы отдыхали в отпуске». Еще чуть раньше Месси фотографировался с Суаресом.
Про отпуск Месси точно не шутит – все игроки с этой фотографии получили дополнительные выходные после игр сборных. Паредес, Ди Мария и Месси выиграли Кубок Америки-2021, обыграв в финале Бразилию с Неймаром в составе. Верратти – победитель Евро-2020 в составе сборной Италии. Финалы обоих турниров проходили 12 июля.
Подтверждение переговоров с «ПСЖ» доказывает, что весь поток инсайдов по его переходу не был ошибочным. Клуб уже арендовал Эйфелеву башню для представления Месси 10 августа – об этом писал ESPN со ссылкой на источники. Уже запланировано медицинское обследование для Месси в «ПСЖ». The Athletic пишет, что Месси подпишет двухлетний контракт.
Еще одна важная информация от The Athletic: Неймар помог с убеждением Месси. Возможно, это произошло как раз во время той встречи. Напоминаем: Неймар и Месси вместе играли в «Барселоне». Потом разошлись по разным клубам, но сохранили хорошие взаимоотношения. Месси первым обнял плачущего Неймара после финала Кубка Америки-2021.
Месси на 50% снизил зарплату, чтобы продлить контракт с «Барселоной»
Я верю в то, что это совпадение.