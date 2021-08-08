Месси до ухода из «Барсы» сфоткался с игроками «ПСЖ». Теперь оправдывается: «Это случайное совпадение»

Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Плакал под аплодисменты, говорил о снижении зарплаты и желании остаться. Между признаниями в любви «Барселоне» Месси подтвердил, что теперь ведет переговоры с «ПСЖ» и другими командами. Но рассказал, что еще ничего не решено.

«Я хотел остаться, но не мог». Месси в слезах попрощался с «Барселоной» – под аплодисменты игроков и журналистов

Там же Месси ответил на вопрос о фотографии с игроками «ПСЖ». Она стала одним из мифов о причинах его ухода. За сутки до официального объявления от «Барселоны» в инстаграме Неймара и Ди Марии появилось одинаковое фото. На нем Лионель Месси оказался вместе с игроками «ПСЖ». Тогда об их переговорах еще никто не знал.

Месси, Неймар, Паредес, Ди Мария, Верратти – здесь все. Та самая фотография: