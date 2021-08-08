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#Лионель Месси #Неймар #Барселона #Лига 1 #Примера #ПСЖ

Месси до ухода из «Барсы» сфоткался с игроками «ПСЖ». Теперь оправдывается: «Это случайное совпадение»

2 часа назад
Автор:
Александр Плеханов

Лионель Месси плачет во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Плакал под аплодисменты, говорил о снижении зарплаты и желании остаться. Между признаниями в любви «Барселоне» Месси подтвердил, что теперь ведет переговоры с «ПСЖ» и другими командами. Но рассказал, что еще ничего не решено.

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Там же Месси ответил на вопрос о фотографии с игроками «ПСЖ». Она стала одним из мифов о причинах его ухода. За сутки до официального объявления от «Барселоны» в инстаграме Неймара и Ди Марии появилось одинаковое фото. На нем Лионель Месси оказался вместе с игроками «ПСЖ». Тогда об их переговорах еще никто не знал.

Месси, Неймар, Паредес, Ди Мария, Верратти – здесь все. Та самая фотография:

На пресс-конференции Месси рассказал об этой фотографии. Его цитату опубликовал журналист Фабрицио Романо: «Фотография с игроками «ПСЖ» была случайным совпадением. Я отдыхал с друзьями, мы сфотографировались. Они мне сказали: «Приезжай в Париж!» Но это была шутка, мы отдыхали в отпуске». Еще чуть раньше Месси фотографировался с Суаресом.

Про отпуск Месси точно не шутит – все игроки с этой фотографии получили дополнительные выходные после игр сборных. Паредес, Ди Мария и Месси выиграли Кубок Америки-2021, обыграв в финале Бразилию с Неймаром в составе. Верратти – победитель Евро-2020 в составе сборной Италии. Финалы обоих турниров проходили 12 июля.

Подтверждение переговоров с «ПСЖ» доказывает, что весь поток инсайдов по его переходу не был ошибочным. Клуб уже арендовал Эйфелеву башню для представления Месси 10 августа – об этом писал ESPN со ссылкой на источники. Уже запланировано медицинское обследование для Месси в «ПСЖ». The Athletic пишет, что Месси подпишет двухлетний контракт.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще одна важная информация от The Athletic: Неймар помог с убеждением Месси. Возможно, это произошло как раз во время той встречи. Напоминаем: Неймар и Месси вместе играли в «Барселоне». Потом разошлись по разным клубам, но сохранили хорошие взаимоотношения. Месси первым обнял плачущего Неймара после финала Кубка Америки-2021.

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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vladik12
2 часа назад

Я верю в то, что это совпадение.

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