Главное видео ночи: Месси утешает Неймара после финала Кубка Америки 🤝
Аргентина победила Бразилию в финале Кубка Америки (1:0). Лионель Месси впервые в карьере выиграл трофей в составе взрослой сборной. Он побеждал только на Олимпиаде, но она не считается полноценным взрослым турниром. Вся команда после финального свистка качала Лионеля Месси. Во время радости и празднований он нашел время для Неймара.
Подошел к нему. И просто крепко обнял:
Неймар много плакал после финального свистка. Это был его первый финал Кубка Америки в составе сборной Бразилии. Турнир 2019 года он пропустил из-за травмы. Сейчас вместе с Месси был признан лучшим игроком Кубка Америки. Но финал проиграл, хотя мечтал там сыграть именно против Аргентины. Потому что в команде собрано много его друзей.
Перед финалом Кубка Америки-2021 Неймар шутил об их дружбе с Месси: «Месси много лет добивался первого титула в сборной. Каждый раз, когда Бразилия не присутствует на турнире, я болею за него. Так было в финале чемпионата мира 2014 года, когда он встретился с Германией. Сейчас спор идет о Бразилии – наша дружба на кону. Только один может победить».
Месси и Неймар вместе играли в составе «Барселоны». Неймар никогда не критиковал его даже после ухода в «ПСЖ» – в каждом интервью делал отсылки к уважению. Говорил, что скучает по Месси и постоянно о нем думает. Сейчас Неймар открыто болел за Аргентину и Месси в момент полуфинала Кубка Америки-2021. И радовался, когда она прошла Колумбию.
Его эмоции после проигранного финала:
Лионелю Месси 34 года. До этого он играл в трех финалах Кубка Америки – и всегда проигрывал. Аргентина в этих матчах даже не забивала. Эмоции Месси после тех игр были очень похожи на слезы Неймара. У него постоянно ничего не получалось. Перед финалом 2021 года все вокруг говорили, что для величия Месси не так важен этот трофей в сборной.
Но теперь трофей есть. Грустные эмоции самого Месси – история:
Теперь все так: