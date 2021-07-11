Вся Аргентина качала Месси. Он взял первый трофей за сборную – в четвертом финале Кубка Америки

Аргентина победила Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки. Одной победой она прервала кучу неудачных серий (подробно – в отдельном материале). Главная история этого финала связана с Лионелем Месси. Он взял первый трофей в составе взрослой сборной Аргентины – медаль Олимпиады в этом рейтинге не учитывается.

До этого матча на бразильской «Маракане» Месси сыграл в трех финалах Кубка Америки. Все три проиграл, Аргентина в них ни разу не забивала. Месси не забил и в четвертом финале, но своей игрой сделал многое для попадание туда. За весь турнир он отдал пять передач (лучший ассистент) и забил четыре гола (лучший бомбардир вместе с колумбийцем Диасом).

После финального свистка Месси сразу опустился на колени. Чуть не заплакал от счастья: