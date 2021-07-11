Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина #Бразилия

Вся Аргентина качала Месси. Он взял первый трофей за сборную – в четвертом финале Кубка Америки

7 часов назад
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.

твиттер Кубка Америки

Аргентина победила Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки. Одной победой она прервала кучу неудачных серий (подробно – в отдельном материале). Главная история этого финала связана с Лионелем Месси. Он взял первый трофей в составе взрослой сборной Аргентины – медаль Олимпиады в этом рейтинге не учитывается.

До этого матча на бразильской «Маракане» Месси сыграл в трех финалах Кубка Америки. Все три проиграл, Аргентина в них ни разу не забивала. Месси не забил и в четвертом финале, но своей игрой сделал многое для попадание туда. За весь турнир он отдал пять передач (лучший ассистент) и забил четыре гола (лучший бомбардир вместе с колумбийцем Диасом).

После финального свистка Месси сразу опустился на колени. Чуть не заплакал от счастья:

Дальше были уже другие эмоции – оставалась только радость. Игроки сборной Аргентины подхватили Месси и стали качать. Обычно так делают с тренером-победителем, но здесь единоличным героем оставался Месси.

Таким было празднование Аргентины:

твиттер Кубка Америки

твиттер Кубка Америки

Твиттер Кубка Америки

Фанаты тоже поддерживали Месси: 

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Таким был этот матч:

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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