Итог Кубка Америки – матч дружбы Неймара и Месси. Оба стали лучшими игроками и создали афишу финала

Аргентина и Бразилия играли в финале Кубка Америки-2021. Лионель Месси выходил на свой четвертый финал этого турнира, имея серию из трех поражений. Неймар вообще отыграл свой первый финал – он пропустил чемпионский Кубок Америки-2019 из-за травмы колена. На том турнире Бразилия выбила Аргентину (2:0) – и это было ее последним поражением.

КОНМЕБОЛ удивил еще перед стартом финала Аргентина – Бразилия: Месси и Неймар вдвоем стали лучшими игроками Кубка Америки-2021. Цитата из официального заявления: «Невозможно выбрать только одного, потому что в этом соревновании есть два лучших игрока». Хотя по статистике Месси был намного лучше, а у Бразилии забивал в плей-офф Пакета из «Лиона».

Твиттер Кубка Америки на время финала тоже подавал матч только через афишу Месси – Неймар. Организаторы показывали их приезд на стадион (Месси – с рюкзачком) и рассказывали через эти фамилии о любых сообщениях передачи. Составы команд – фото Неймара и Месси. Даже немногочисленные фанаты на трибунах отсылали к главным звездам команд.