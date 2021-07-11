Итог Кубка Америки – матч дружбы Неймара и Месси. Оба стали лучшими игроками и создали афишу финала
Аргентина и Бразилия играли в финале Кубка Америки-2021. Лионель Месси выходил на свой четвертый финал этого турнира, имея серию из трех поражений. Неймар вообще отыграл свой первый финал – он пропустил чемпионский Кубок Америки-2019 из-за травмы колена. На том турнире Бразилия выбила Аргентину (2:0) – и это было ее последним поражением.
КОНМЕБОЛ удивил еще перед стартом финала Аргентина – Бразилия: Месси и Неймар вдвоем стали лучшими игроками Кубка Америки-2021. Цитата из официального заявления: «Невозможно выбрать только одного, потому что в этом соревновании есть два лучших игрока». Хотя по статистике Месси был намного лучше, а у Бразилии забивал в плей-офф Пакета из «Лиона».
Твиттер Кубка Америки на время финала тоже подавал матч только через афишу Месси – Неймар. Организаторы показывали их приезд на стадион (Месси – с рюкзачком) и рассказывали через эти фамилии о любых сообщениях передачи. Составы команд – фото Неймара и Месси. Даже немногочисленные фанаты на трибунах отсылали к главным звездам команд.
Уже во время матча основным моментом стала игровая форма Неймара. Игроки Аргентины опекали его так плотно, что порвали шорты:
Неймар и Месси постоянно обнимались:
И боролись:
У Кубка Америки не было такой звездной афиши по игрокам с 2007 года, когда титул тоже разыгрывали Бразилия и Аргентина. Потом Аргентина проводила еще в двух финалах против Чили. Оба завершились со счетом 0:0, а Месси оставался единственным звездным игроком. В других двух финалах случились победы Уругвая и Бразилии – их соперниками были Парагвай и Перу.
Неймар болел за Аргентину еще в полуфинале, когда она играла с Колумбией. Его мотивация – в этой команде очень много друзей. Когда Аргентина победила Колумбию в серии пенальти, Неймар заговорил конкретно о Месси: «Думаю, афиша подойдет для фильма в конце моей карьеры. Месси – величайший игрок, которого я знаю. Отличный друг, но сейчас – соперник».
Сам Месси перед финалом тоже выделял в составе Бразилии только Неймара: «Бразилия с Неймаром в составе будет очень трудным соперником. Мы знаем его потенциал и видим то, что он творит за счет индивидуальных действий». В составе Бразилии на этот матч вышли Эдерсон, Тиаго Силва, Маркиньос, Ришарлисон и другие звезды. Но их никто не отметил.
Неймар и Месси влияли на игру своих сборных, но запомнились разным. Неймар перед главным матчем забил два гола и сделал три ассиста, но основное впечатление оставил постами в инстаграме. Он критиковал организаторов, судью, качество поля и вообще все решения против Бразилии. Почти все голевые действия Неймар собрал еще на групповом этапе.
Месси говорил поменьше, хотя тоже критиковал качество полей. Его влияние на игру Аргентины было серьезнее. До финала Месси забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Матч Аргентины и Парагвая оставался единственным, где Месси не попал в протокол. Его лучшей игрой на турнире была встреча с Эквадором: гол со штрафного и два ассиста.
Во время финала Месси и Неймар даже падали вместе. На 16-й минуте оба чуть не получили травмы после разных стыков. Перед этим матчем в противостоянии Месси и Неймара был счет 3:2. Официальный сайт Кубка Америки учитывал их все клубные матчи друг с другом. Теперь Месси лидирует с еще большим преимуществом, хотя победу сделали другие люди.
Такой получилась новая игра Месси и Неймара (Аргентины и Бразилии):