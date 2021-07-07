Аргентина вышла в финал Копы через трешток. Вратарь пугал пенальтистов, Месси дразнился, а Паредес назвал соперника жирным

Перед финалом Евро-2020 пройдет финал и на Кубке Америки. Вывеска – абсолютно грандиозная: Бразилия против Аргентины. Главный вопрос, выиграет ли, наконец, Лионель Месси трофей со взрослой сборной.

Для этого ему осталось выиграть один матч. Он – лидер по голам (4) и ассистам (5) в турнире. Но для финала потребовалось пройти в полуфинале Колумбию, где все решила серия пенальти. Она же – самый обсуждаемый момент матча.

Месси после игры назвал феноменом вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса – тот отразил три удара с пенальти. Голкипер «Астон Виллы» только в июне дебютировал за национальную сборную. Перед ударами колумбийцев с пенальти он запомнился тем, что провоцировал соперников, но выражались и другие аргентинцы.

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