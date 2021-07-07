Кубок Америки
Лионель Месси
Эмилиано Мартинес
Аргентина
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#Кубок Америки #Лионель Месси #Эмилиано Мартинес #Аргентина

Аргентина вышла в финал Копы через трешток. Вратарь пугал пенальтистов, Месси дразнился, а Паредес назвал соперника жирным

07 июля, 17:16
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

Твиттер сборной Аргентины

Перед финалом Евро-2020 пройдет финал и на Кубке Америки. Вывеска – абсолютно грандиозная: Бразилия против Аргентины. Главный вопрос, выиграет ли, наконец, Лионель Месси трофей со взрослой сборной.

Для этого ему осталось выиграть один матч. Он – лидер по голам (4) и ассистам (5) в турнире. Но для финала потребовалось пройти в полуфинале Колумбию, где все решила серия пенальти. Она же – самый обсуждаемый момент матча.

Месси после игры назвал феноменом вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса – тот отразил три удара с пенальти. Голкипер «Астон Виллы» только в июне дебютировал за национальную сборную. Перед ударами колумбийцев с пенальти он запомнился тем, что провоцировал соперников, но выражались и другие аргентинцы.

Венгер вытащил вратаря «Арсенала» из бедности. Сейчас он дольше всех играет за клуб и впервые побеждает в Кубке

Твиттер сборной Аргентины

Пока известны три истории.

Перед ударом Йерри Мины Мартинес говорил ему: «Ты выглядишь напуганным. Мяч выглядит для тебя большим. Я вижу, ты нервничаешь. Я знаю, куда ты будешь бить. Я сожру тебя живьем».

Скриншот с трансляции Окко

Мина улыбался и что-то отвечал, а потом пробил именно в руки Мартинеса.

Скриншот с трансляции Окко

Отреагировал на промах и Месси: «Давай, танцуй, танцуй теперь». Так он обращался к Мине.

Скриншот с трансляции Окко

Самая распространенная версия – это отсылка к предыдущему послематчевому пенальти Мины, который он забил в серии с Уругваем. Пенальти не был победным, но Мина начал паясничать. Друг Месси Луис Суарес играл за Уругвай в том матче.

Скриншот с трансляции Окко

Решающим стал промах колумбийца Кардоны. На одном из видео было замечено, как Паредес и Пеццелла кричали ему: «До встречи, жирный». Кардона, кстати, играет в аргентинском клубе – «Боке Хуниорс».

Как вообще развивалась серия пенальти:

✅ ✅ Первые удары забили и Куадрадо, и Месси.

❌ ❌ Потом синхронно промахнулись Де Пауль и Санчес.

❌ ✅ Мина промазал, а Паредес попал.

✅ ✅ Борха и Лаутаро Мартинес были точны.

❌ Кардона промазал, так что пятый удар аргентинцам не потребовался – они выиграли серию 3:2.

Финал Бразилия – Аргенитна состоится в очень неудобное время для европейцев. Матч пройдет 11 июля в 3:00 по московскому времени.

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Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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dertyui78
07 июля, 20:13
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