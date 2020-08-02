Венгер вытащил вратаря «Арсенала» из бедности. Сейчас он дольше всех играет за клуб и впервые побеждает в Кубке
«Арсенал» победил «Челси» в финале Кубка Англии, а одним из ключевых персонажей этой победы стал вратарь Эмилиано Мартинес. Мартинесу – 27. В основе «Арсенала» он с 2010-го – и сейчас дольше всех игроков играет в клубе.
После финала, когда все отправились праздновать, Мартинес просто сел возле рекламного щита – общался с родственниками и плакал от счастья.
Десять лет назад Венгер лично уговорил родителей Мартинеса отпустить его в Англию
2010-й. Эмилиано Мартинес играет за молодежку «Индепендьенте». Ему еще даже нет 18 – он просто бегает каждый день на тренировки и ждет, когда его заметят мужчины из основы. В молодежке «Индепендьенте» в то время платили совсем мало. Если говорить проще: хватало только на перекусить и на транспорт.
Мартинеса с детства окружали реалии, которые знакомы всем беднякам. Денег у его семьи не было, мама с папой брались за любую работу: красили стены, собирали мусор, разгружали поезда.
«Я видел свою семью два раза в месяц. Все остальное время я жил в академии клуба – там меня кормили, одевали. Так было экономнее. Я помню, как отец плакал – у него не было денег на оплату счетов. Меня это угнетало. Я хотел это исправить, футбол был моим единственным шансом».
С «Арсеналом» Мартинес познакомился на молодежном турнире в Португалии. Туда же по счастливой случайности приехал Арсен Венгер – увидел молодого кипера в деле, обсудил с ним возможность перехода и получил согласие. Самое сложное предстояло дальше – его ждали переговоры с мамой.
Папа Мартинеса давно смирился, что футбольное будущее ждет сына за пределами Аргентины. Мама, узнав об интересе «Арсенала» из далекой Англии, часто плакала. Венгер много раз звонил ей и говорил, как хорошо ему будет в Лондоне, какой прекрасный футбол в АПЛ.
Решающее слово было за Эмилиано Мартинесом: «Однажды я просто пришел домой и сказал: «Мама, я еду в Англию. Я хочу помочь семье». 29 июля 2010 года семья (мама, папа и брат) плюс 7-8 человек знакомых с района провожали его в аэропорт Буэнос-Айреса на рейс в Лондон.
Мартинес знал, что никогда не станет первым в клубе (Венгер ему даже советовал трансфер). Но все равно 10 лет ждал шанса
За все время, что Мартинес числился в «Арсенале», клуб выиграл четыре Кубка Англии. Все победы за это время и что делал тогда Мартинес:
1. Сезон-2013/14 – Мартинес играл в аренде в «Шеффилде». Остался без титула.
2. Сезон-2014/15 – был в аренде в «Ротереме». Без медальки и статуса победителя турнира.
3. Сезон-2016/17 – был в клубе, но конкуренция с Чехом и Оспиной тупо не дала ему сыграть ни одного матча. Опять не выиграл Кубок.
4. Сезон-2019/20 – подменял травмированного Лено. Наконец-то ему покорился этот трофей.
Этот сезон получился для него сюрреалистичным: Лено сломался перед самым ответственным участком сезона. И у Артеты не осталось никого – кроме Мартинеса. С 31-го тура он стабильно появляется в старте, и статистика «Арсенала» в этих восьми матчах Премьер-лиги такова: 5 побед, 1 ничья и 2 поражения.
А потом Мартинес победил в Кубке и взял третий трофей в Англии (были еще два Суперкубка, которые Мартинес отпраздновал как игрок скамейки).
И да, мы все еще говорим о футболисте, которому в 2015-м Венгер сказал: «Знаешь, я не могу тебе гарантировать постоянное место на поле. Тебе нужно развиваться. Если ты подыщешь для себя новую команду, я не обижусь».
И да, этот же футболист недавно сказал: «Я не смотрю на количество матчей, я просто живу, играю в футбол и получаю удовольствие. «Арсенал» – моя любимая команда. А Лондон – мой дом».
Болею за Арсенал с 2006-го. Этот Кубок очень взбодрил. А когда мы наконец станем чемпионами, я буду так же сидеть и плакать. Как Эми Мартинес.
До этого текста не понимал, почему этот вратарь никак не уйдет в другой клуб. Теперь понял – он оставался, чтобы поплакать. Если серьезно: Мартинес – топ. А вот с Арсеналом все равно какая-то беда
Да к черту Лено, пусть остается Эми в воротах!