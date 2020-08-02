Венгер вытащил вратаря «Арсенала» из бедности. Сейчас он дольше всех играет за клуб и впервые побеждает в Кубке

Десять лет назад Венгер лично уговорил родителей Мартинеса отпустить его в Англию

2010-й. Эмилиано Мартинес играет за молодежку «Индепендьенте». Ему еще даже нет 18 – он просто бегает каждый день на тренировки и ждет, когда его заметят мужчины из основы. В молодежке «Индепендьенте» в то время платили совсем мало. Если говорить проще: хватало только на перекусить и на транспорт.

Мартинеса с детства окружали реалии, которые знакомы всем беднякам. Денег у его семьи не было, мама с папой брались за любую работу: красили стены, собирали мусор, разгружали поезда.

«Я видел свою семью два раза в месяц. Все остальное время я жил в академии клуба – там меня кормили, одевали. Так было экономнее. Я помню, как отец плакал – у него не было денег на оплату счетов. Меня это угнетало. Я хотел это исправить, футбол был моим единственным шансом».

С «Арсеналом» Мартинес познакомился на молодежном турнире в Португалии. Туда же по счастливой случайности приехал Арсен Венгер – увидел молодого кипера в деле, обсудил с ним возможность перехода и получил согласие. Самое сложное предстояло дальше – его ждали переговоры с мамой.

Папа Мартинеса давно смирился, что футбольное будущее ждет сына за пределами Аргентины. Мама, узнав об интересе «Арсенала» из далекой Англии, часто плакала. Венгер много раз звонил ей и говорил, как хорошо ему будет в Лондоне, какой прекрасный футбол в АПЛ.