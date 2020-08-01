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Пьер-Эмерик Обамеянг
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#Арсенал #Футбол #Челси #Кубок Англии #Пьер-Эмерик Обамеянг

Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка

01 августа, 22:06

твиттер Кубка Англии

«Арсенал» победил в Кубке Англии – в финале обыгран «Челси» (2:1). Для «Арсенала» это четырнадцатая победа в турнире, что является рекордом среди всех английских команд.

Это очень важный трофей и с точки зрения еврокубков – из-за не очень хорошего выступления в АПЛ (8 место) «Арсенал» не вышел в Лигу Европы. Зато победа в Кубке вывела его туда.

А вот что произошло во время награждения. Обамеянг тяжело нес кубок и выронил его, но не сломал. От кубка всего лишь отлетела съемная подставка.

Стоп, так ведь такое мы уже видели:
«Зенит» так радовался победе в финале, что разбил кубок. Упс 🙆🏻‍♂️
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vladik12
03 августа, 10:44

Полоротые.

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