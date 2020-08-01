Арсенал
Кубок Англии
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг
Челси
Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка
01 августа, 22:06
«Арсенал» победил в Кубке Англии – в финале обыгран «Челси» (2:1). Для «Арсенала» это четырнадцатая победа в турнире, что является рекордом среди всех английских команд.
Это очень важный трофей и с точки зрения еврокубков – из-за не очень хорошего выступления в АПЛ (8 место) «Арсенал» не вышел в Лигу Европы. Зато победа в Кубке вывела его туда.
А вот что произошло во время награждения. Обамеянг тяжело нес кубок и выронил его, но не сломал. От кубка всего лишь отлетела съемная подставка.
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