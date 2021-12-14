Пьер-Эмерик Обамеянг

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Футбол
«Барселона» объявила о переходе Обамеянга
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Обамеянг не играет за сборную Габона из-за проблем с сердцем после коронавируса
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки из-за нарушения дисциплины и не внес в заявку на матч против «Вест Хэма»
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Варди – лучший бомбардир сезона АПЛ
#АПЛ
Футбол
В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой
#Пьер-Эмерик Обамеянг
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Нелепый промах Обамеянга. Как он не забил с метра?!
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
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#киберспорт
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Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить
#Пьер-Эмерик Обамеянг
РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
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#РПЛ
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Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка
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#Арсенал
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Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал
#Хосеп Гвардиола
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