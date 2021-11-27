Нелепый промах Обамеянга. Как он не забил с метра?!
Первый тайм матча «Арсенала» и «Ньюкасла» закончился без голов. Но он вообще должен был случиться. Пьер-Эмерик Обамеянг вот так промахнулся в метре от ворот.
И это пока самый обсуждаемый момент тура АПЛ.
Фанаты «Арсенала» в шоке.
«Обамеянгу нужно уходить. Сначала незаметен, а потом промахивается из таких позиций. Это не тот игрок, что был раньше».
«Обамеянг делает то, что делает лучше всего».
Даже дочка Салаха забивала из похожей позиции.
Это был единственный удар Обамеянга за тайм. И по статистике ожидаемых голов этот удар надо реализовывать.
У Обамеянга в ноябре был еще один неудачный матч. В игре с «Уотфордом» он коснулся мяча, который летел в ворота после удара Эдегора. Судья отменил гол из-за офсайда Обамеянга. В том же матче он еще не забил с пенальти.
У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?
Обамеянг – игрок основы «Арсенала». Сыграл в сезоне 12 матчей и забил семь голов (три из них – это хет-трик в Кубке).