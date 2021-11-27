Нелепый промах Обамеянга. Как он не забил с метра?!

У Обамеянга в ноябре был еще один неудачный матч. В игре с «Уотфордом» он коснулся мяча, который летел в ворота после удара Эдегора. Судья отменил гол из-за офсайда Обамеянга. В том же матче он еще не забил с пенальти.

У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?

Обамеянг – игрок основы «Арсенала». Сыграл в сезоне 12 матчей и забил семь голов (три из них – это хет-трик в Кубке).