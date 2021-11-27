Пьер-Эмерик Обамеянг
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#Пьер-Эмерик Обамеянг #АПЛ #Арсенал

Нелепый промах Обамеянга. Как он не забил с метра?!

вчера, 17:28

Первый тайм матча «Арсенала» и «Ньюкасла» закончился без голов. Но он вообще должен был случиться. Пьер-Эмерик Обамеянг вот так промахнулся в метре от ворот.

И это пока самый обсуждаемый момент тура АПЛ

Фанаты «Арсенала» в шоке.

«Обамеянгу нужно уходить. Сначала незаметен, а потом промахивается из таких позиций. Это не тот игрок, что был раньше».

«Обамеянг делает то, что делает лучше всего».

Промах сравнивают с фейлами Тимо Вернера.

Похоже, никто на свете не мажет верные голевые моменты чаще Вернера. С метра запускает выше, путается в ногах и бьет в соперника

Даже дочка Салаха забивала из похожей позиции.

Это был единственный удар Обамеянга за тайм. И по статистике ожидаемых голов этот удар надо реализовывать. 

У Обамеянга в ноябре был еще один неудачный матч. В игре с «Уотфордом» он коснулся мяча, который летел в ворота после удара Эдегора. Судья отменил гол из-за офсайда Обамеянга. В том же матче он еще не забил с пенальти.

У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?

Обамеянг – игрок основы «Арсенала». Сыграл в сезоне 12 матчей и забил семь голов (три из них – это хет-трик в Кубке).

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