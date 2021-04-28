Похоже, никто на свете не мажет верные голевые моменты чаще Вернера. С метра запускает выше, путается в ногах и бьет в соперника

А были и факторы, вызывающий негативные эмоции. Главные сосредоточились на Тимо Вернере.

С ним было связана два момента.

Первый – немой конфликт с Нголо Канте. В середине первого тайма Канте сделал две сквозные передачи на Вернера. Обе получились достаточно сильными. Но в первом случае Вернер даже не отреагировал. Во втором – он не поборолся и упустил мяч в аут. После этого суперспокойный Канте даже недовольно развел руками.

Второй – промахи. «Челси» мог забить уже на 10-й минуте, а не на 14-й. Там Вернер не пробил Куртуа с пары метров.