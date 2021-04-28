Тимо Вернер
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Челси
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#Тимо Вернер #Лига чемпионов #Реал #Челси

Похоже, никто на свете не мажет верные голевые моменты чаще Вернера. С метра запускает выше, путается в ногах и бьет в соперника

34 минуты назад

Первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Челси» – 1:1. Что там было? Классный Пулишич, который устроил такое перед несколькими защитниками «Реала».

Или Бензема, который сначала пробил в штангу, а потом забил красивый гол в падении.

А были и факторы, вызывающий негативные эмоции. Главные сосредоточились на Тимо Вернере.

С ним было связана два момента.

Первый – немой конфликт с Нголо Канте. В середине первого тайма Канте сделал две сквозные передачи на Вернера. Обе получились достаточно сильными. Но в первом случае Вернер даже не отреагировал. Во втором – он не поборолся и упустил мяч в аут. После этого суперспокойный Канте даже недовольно развел руками.

Второй – промахи. «Челси» мог забить уже на 10-й минуте, а не на 14-й. Там Вернер не пробил Куртуа с пары метров.

В этом сезоне это не первый эпичный промах Вернера:

💣 Вернер мазал в матче с «Лидсом»: до ворот было чуть меньше метра, но он пробил выше (об этом мы писали здесь).

💣 А это уже лигочемпионский запуск мяча на орбиту.

💣 В сборной Германии у Вернера в этом сезоне тоже были свои приколы. Недавно она проиграла Македонии. Вернер получил пас с фланга и был один в паре метрах от ворот. Знаете, что он сделал? Запутался в ногах и случайно выпнул мяч за пределы поля.

Комментатор Федерации футбола Германии для англоязычной аудитории недоумевал: «И у Вернера была реально золотая возможность сделать разницу. В этом моменте было сложнее промазать».

💣 Нет, это не сезонный спад в «Челси». Вернеру не везло и в прошлом году, когда он еще играл в Германии.

💣 Это давняя проблема Вернера. В «Штутгарте» он выдавал такое:

Статистика говорит, что ни один игрок из АПЛ в этом сезоне не промазал столько раз в чемпионате и еврокубках, сколько Тимо Вернер. У него было 28 реальных возможностей забить с игры – реализовал только 7.

В соцсетях летают мемы: «Это Тибо Куртуа, когда Тимо Вернер разгоняет контратаку «Челси».

Все это накладывается на неудачные серии Тимо Вернера в «Челси». 24 апреля Вернер забил «Вест Хэму» (до этого он забивал в Премьер-лиге в последний раз в середине февраля). Этот гол стал для него всего лишь шестым в чемпионате и 11-м за «Челси» в сезоне.

Томас Тухель защищает своего игрока:

«Сейчас не время думать о плохом этапе. Не нужно читать об этом и даже не стоит тренироваться дополнительно. Вчера я отправил его домой с тренировки, потому что он хотел поработать над завершением атак.

Я сказал: «Тебе не нужно это. Твои тело и мозг знают, как забивать. Ты делал это с шести лет. Так что не беспокойся, голы придут». Лучший вариант сейчас – упорно работать и не бояться».

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 29
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Пулишич 14
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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