Похоже, никто на свете не мажет верные голевые моменты чаще Вернера. С метра запускает выше, путается в ногах и бьет в соперника
Первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Челси» – 1:1. Что там было? Классный Пулишич, который устроил такое перед несколькими защитниками «Реала».
Или Бензема, который сначала пробил в штангу, а потом забил красивый гол в падении.
А были и факторы, вызывающий негативные эмоции. Главные сосредоточились на Тимо Вернере.
С ним было связана два момента.
Первый – немой конфликт с Нголо Канте. В середине первого тайма Канте сделал две сквозные передачи на Вернера. Обе получились достаточно сильными. Но в первом случае Вернер даже не отреагировал. Во втором – он не поборолся и упустил мяч в аут. После этого суперспокойный Канте даже недовольно развел руками.
Второй – промахи. «Челси» мог забить уже на 10-й минуте, а не на 14-й. Там Вернер не пробил Куртуа с пары метров.
В этом сезоне это не первый эпичный промах Вернера:
💣 Вернер мазал в матче с «Лидсом»: до ворот было чуть меньше метра, но он пробил выше (об этом мы писали здесь).
💣 А это уже лигочемпионский запуск мяча на орбиту.
💣 В сборной Германии у Вернера в этом сезоне тоже были свои приколы. Недавно она проиграла Македонии. Вернер получил пас с фланга и был один в паре метрах от ворот. Знаете, что он сделал? Запутался в ногах и случайно выпнул мяч за пределы поля.
Комментатор Федерации футбола Германии для англоязычной аудитории недоумевал: «И у Вернера была реально золотая возможность сделать разницу. В этом моменте было сложнее промазать».
💣 Нет, это не сезонный спад в «Челси». Вернеру не везло и в прошлом году, когда он еще играл в Германии.
💣 Это давняя проблема Вернера. В «Штутгарте» он выдавал такое:
Все это накладывается на неудачные серии Тимо Вернера в «Челси». 24 апреля Вернер забил «Вест Хэму» (до этого он забивал в Премьер-лиге в последний раз в середине февраля). Этот гол стал для него всего лишь шестым в чемпионате и 11-м за «Челси» в сезоне.
Томас Тухель защищает своего игрока:
«Сейчас не время думать о плохом этапе. Не нужно читать об этом и даже не стоит тренироваться дополнительно. Вчера я отправил его домой с тренировки, потому что он хотел поработать над завершением атак.
Я сказал: «Тебе не нужно это. Твои тело и мозг знают, как забивать. Ты делал это с шести лет. Так что не беспокойся, голы придут». Лучший вариант сейчас – упорно работать и не бояться».