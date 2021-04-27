Реал - Челси: 27 апреля 2021 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
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Реал - Челси: 27 апреля 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
27 апр. 2021, 22:00 МСК
27.04.2021, 22:00 МСК
вторник
Cтадион Сантьяго Бернабеу
Сантьяго Бернабеу
Мадрид
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Предварительный состав

Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
15
Вальверде
Федерико Вальверде
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
9
Бензема
Карим Бензема
11
Асенсио
Марко Асенсио
Запасные
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
13
Лунин
Андрей Лунин
-
12
Марсело
Марсело
-
19
Одриосола
Альваро Одриосола
-
32
Чуст
Виктор Чуст
-
22
Иско
Иско
-
30
Аррибас
Серхио Аррибас
-
28
Парк
Марвин Парк
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Тренерский состав
Зинедин Зидан
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
24
Джеймс
Рис Джеймс
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Тренерский состав
Томас Тухель

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