«Реал» и «Челси» судит полицейский. Он не бросил службу ради футбола и до сих пор грустит из-за ошибки из 2012-го

Что нужно знать о Данни Маккели:

🚨 Маккели – член семьи, связанной с вооруженными силами. Отец, дядя и брат работают в армии. Он тоже пытался связать жизнь с этим, но понял, что излишне строгие порядки не для него. Поэтому ушел в полицию:

«Мне нравится быть полицейским и патрулировать улицы. Ты чувствуешь определенную степень ответственности за свои решения, за жизни и порядок на улице города».

⚽️ С 2011-го он работает в Федерации футбола Голландии. Сначала координировал работу судей – поэтому ушел из полиции и постоянно был в офисе Федерации. Так он понял, что ему не нравится заниматься бумажной работой в футболе, попросился на поле и вернулся обратно в полицию.

«Я не люблю сидеть на месте. Лучше уж бегать и судить, а потом бежать на первый поезд, чтобы успеть на работу в полицию, чем сидеть в кабинете и перебирать документы».

⚽️ С конца-2011 он постоянно судит. Сначала был линейным арбитром в низших лигах Голландии, потом – главным в юношеских. В 2012-м работал в финале Евро U19. Потом его подключали к матчам чемпионата Голландии.

⚽️ С 2016-го привлекается к матчам Лиги Европы. В 2018-м был помощником судьи в финале ЛЕ. В 2020 году уже был главным арбитром финала турнира.

🚨 Про работу в полиции и в футболе он говорит: «Я даже не знаю, что мне нравится больше. Футбол я люблю с двух лет. В полиции я с 18-ти, это стало важной частью моей жизни. Наверное, все будет так: я еще немного посужу матчи, а потом сосредоточусь на работе в полиции в Роттердаме. Думаю, там я и состарюсь.

Знаете, я сейчас понимаю, что мне даже нравится совмещать две должности».