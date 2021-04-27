«Реал» и «Челси» судит полицейский. Он не бросил службу ради футбола и до сих пор грустит из-за ошибки из 2012-го
27-я минута первого полуфинального матча ЛЧ между «Реалом» и «Челси». Винисиус грубо фолит на сопернике. К нему сразу же подошел судья Данни Маккели и показал желтую карточку. Винисиус попытался оспорить решение, но Маккели с абсолютно каменным лицом помотал головой.
Холодный взгляд – фирменная фишка арбитра Маккели. В отрыве от футбола он – полицейский из Роттердама. Про безэмоциональность на поле Маккели говорит:
«К футболу я отношусь как к своей службе. И там, и там требуется определенная степень серьезности. Если я буду часто улыбаться в полиции, меня назовут клоуном. Я не хочу быть клоуном ни в офисе, ни на поле».
Что нужно знать о Данни Маккели:
🚨 Маккели – член семьи, связанной с вооруженными силами. Отец, дядя и брат работают в армии. Он тоже пытался связать жизнь с этим, но понял, что излишне строгие порядки не для него. Поэтому ушел в полицию:
«Мне нравится быть полицейским и патрулировать улицы. Ты чувствуешь определенную степень ответственности за свои решения, за жизни и порядок на улице города».
⚽️ С 2011-го он работает в Федерации футбола Голландии. Сначала координировал работу судей – поэтому ушел из полиции и постоянно был в офисе Федерации. Так он понял, что ему не нравится заниматься бумажной работой в футболе, попросился на поле и вернулся обратно в полицию.
«Я не люблю сидеть на месте. Лучше уж бегать и судить, а потом бежать на первый поезд, чтобы успеть на работу в полицию, чем сидеть в кабинете и перебирать документы».
⚽️ С конца-2011 он постоянно судит. Сначала был линейным арбитром в низших лигах Голландии, потом – главным в юношеских. В 2012-м работал в финале Евро U19. Потом его подключали к матчам чемпионата Голландии.
⚽️ С 2016-го привлекается к матчам Лиги Европы. В 2018-м был помощником судьи в финале ЛЕ. В 2020 году уже был главным арбитром финала турнира.
🚨 Про работу в полиции и в футболе он говорит: «Я даже не знаю, что мне нравится больше. Футбол я люблю с двух лет. В полиции я с 18-ти, это стало важной частью моей жизни. Наверное, все будет так: я еще немного посужу матчи, а потом сосредоточусь на работе в полиции в Роттердаме. Думаю, там я и состарюсь.
Знаете, я сейчас понимаю, что мне даже нравится совмещать две должности».
🚨 Сослуживцы говорят, что Маккели – веселый парень. Но когда они начинают обсуждать футбол, тот становится очень серьезным.
⚽️ Недавно Маккели был в бригаде судьи, который работал на матче Португалии и Сербии (когда отменили чистый гол Роналду). Расстроился ли он из-за шума вокруг эпизода? Да. Но самый сложный момент, по его словам, случился, когда он судил юношей в Голландии:
«Не помню, что это был за матч, но я дал какому-то игроку красную. Я потом пересматривал повтор и понимал, что фол не тянул даже на желтую».