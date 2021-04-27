Последний матч «Реала» и «Челси» – атмосфера-98: музыка из «Звездных войн», усатый Хиддинк и забивший уругваец, с которым из-за гола месяц не разговаривал лучший друг
В одном из двух полуфиналов сыграют «Реал» и «Челси». Их последняя встреча была в рамках предсезонного турнира в 2016-м году. В последний раз до этого в официальной встрече «Реал» и «Челси» рубились в 1998 году в Суперкубке УЕФА.
Как завершилась та игра и что было интересного?
Победой «Челси» со счетом 1:0. Автор гола – Густаво Пойет. «Челси» в 2018-м закидывал в твиттер главный хайлайт из того матча:
Из интересных моментов: перед матчем вместо гимна звучала финальная тема из «Звездных войн». Никто не знает, почему. Но французы пишут, что возникла какая-то проблема с аппаратурой.
На автора гола обиделся лучший друг – просто он всю жизнь болел за «Реал»
Помните Густаво Пойета? Несколько лет назад он работал с «Брайтоном» и «Сандерлендом», а потом поездил по Греции, Испании, Китаю и Франции. «Бордо» в 2019-м был его последним европейским местом работы. С этого года он работает в «Универсидад Католика».
У Пойета такие воспоминания о матче:
«Я помню, что отмечали бурно. Мы отмечали победу в Лондоне, но само мероприятие я не помню – сами понимаете, без алкоголя тут не обошлось. Утром я проснулся от звонка своего лучшего друга. Кажется, моя голова увеличилась в два раза – в таком состоянии я с трудом воспринимал его. Слышал, что он что-то кричал. Но не разбирал, что он говорил. Я сказал, что перезвоню ему позже.
Я клянусь: звонил ему две недели, и только после этого он ответил. Спрашиваю его: «Амиго, что я сделал? Почему ты меня игнорируешь?» Он лишь ответил: «Ты издеваешься? Я всю жизнь болею за «Реал» – и ты это забыл? Мы выиграли Лигу чемпионов спустя 32 года. Нам нужен был Суперкубок. Я тебя поздравляю, но ты полный говнюк».
Мы нормально поговорили спустя месяц после этого, когда он отошел».
Обиженный Рауль сказал, что «Реал» размажет «Челси» в следующий раз. И больше не сыграл против него
На выходе со стадиона «Луи II» журналисты остановили грустного Рауля. Они пытались вывести его на эмоции вопросами «Что чувствуете после поражения?», «Это поражение уничтожает чемпионские амбиции «Реала»?». Но получилось только одним – задал его журналист El Pais: «Рауль, что будет, когда «Реал» в следующий раз сыграет с «Челси»?»
Ответ: «Мы их сделаем! Я лично разорвусь на части, но забью гол этому клубу. Это будет еще одна моя мечта».
Больше ни «Реал» не играл в официальных матчах против «Челси». Ни сам Рауль – даже в «Шальке», куда он перешел после «Реала».
Это был первый матч Хиддинка в «Реале» – и сразу поражение
Карьера Гуса Хиддинка в «Реале» продлилась всего полгода. 1 августа его назначили на должность главного тренера, и уже спустя четыре недели ему предстоял трофейный матч за Суперкубок Европы. Эта фотография сделана не перед той встречей, но в то время Хиддинк выглядел так.
«Реал» проиграл. Хиддинк сказал: «К этому нужно подходить философски. Мы проиграли. Это моя ошибка. Но это поражение не сломает меня. Это лишь начало сезона, нам нужно подготовиться к остальным матчам и остальным победам».
В итоге при Хиддинке «Реал» выиграл лишь Межконтинентальный кубок в декабре-1998. Через пару месяцев его уволили за плохие результаты в чемпионате Испании.