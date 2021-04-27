Последний матч «Реала» и «Челси» – атмосфера-98: музыка из «Звездных войн», усатый Хиддинк и забивший уругваец, с которым из-за гола месяц не разговаривал лучший друг

Из интересных моментов: перед матчем вместо гимна звучала финальная тема из «Звездных войн». Никто не знает, почему. Но французы пишут, что возникла какая-то проблема с аппаратурой.

На автора гола обиделся лучший друг – просто он всю жизнь болел за «Реал»

Помните Густаво Пойета? Несколько лет назад он работал с «Брайтоном» и «Сандерлендом», а потом поездил по Греции, Испании, Китаю и Франции. «Бордо» в 2019-м был его последним европейским местом работы. С этого года он работает в «Универсидад Католика».

У Пойета такие воспоминания о матче:

«Я помню, что отмечали бурно. Мы отмечали победу в Лондоне, но само мероприятие я не помню – сами понимаете, без алкоголя тут не обошлось. Утром я проснулся от звонка своего лучшего друга. Кажется, моя голова увеличилась в два раза – в таком состоянии я с трудом воспринимал его. Слышал, что он что-то кричал. Но не разбирал, что он говорил. Я сказал, что перезвоню ему позже.

Я клянусь: звонил ему две недели, и только после этого он ответил. Спрашиваю его: «Амиго, что я сделал? Почему ты меня игнорируешь?» Он лишь ответил: «Ты издеваешься? Я всю жизнь болею за «Реал» – и ты это забыл? Мы выиграли Лигу чемпионов спустя 32 года. Нам нужен был Суперкубок. Я тебя поздравляю, но ты полный говнюк».

Мы нормально поговорили спустя месяц после этого, когда он отошел».