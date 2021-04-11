«Реал» выиграл Класико без основных защитников. Но «Барса» создала кучу моментов

Что происходит с обороной «Реала»:

❌ Серхио Рамос. Вылетел из-за мышечной травмы и впервые в карьере пропустил матч против «Барсы» в Примере.

❌ Рафаэль Варан. Сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого тоже вылетел из состава, хотя по сезону сыграл в Примере 27 матчей.

✔️ Начо Фернандес. Первый защитник на подмену, если вылетает кто-то из основных игроков. Воспитанник «Реала», который проводит здесь всю карьеру.

✔️ Эдер Милитао. «Реал» отдал за него 50 миллионов евро, чтобы постоянно держать в запасе. Матч с «Барселоной» стал для Милитао только шестым в сезоне Примеры.

В самой игре было три ключевых момента, когда «Барса» могла сравнивать счет:

1. Закрутка с углового от Лионеля Месси. Мяч попал в дальнюю штангу и отскочил в поле.