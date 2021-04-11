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#Реал #Футбол #Примера #Барселона #Начо Фернандес #Рафаэль Варан #Серхио Рамос #Эдер Милитао

«Реал» выиграл Класико без основных защитников. Но «Барса» создала кучу моментов

5 часов назад

www.imago-images.de/Global Look Press

«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) в матче Примеры. Эта игра позволила «Реалу» временно выйти на первое место в таблице. У «Атлетико» столько же очков (66), но еще есть игра в запасе. «Барса» теперь отстает на одно очко.

Ключевая деталь матча – «Реал» играл без двух важных защитников. Так происходит уже второй топ-матч подряд. Игра с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов с ослабленным составом тоже закончилась победой «Реала», но еще с более убедительным счетом – 3:1.

Что происходит с обороной «Реала»:

Серхио Рамос. Вылетел из-за мышечной травмы и впервые в карьере пропустил матч против «Барсы» в Примере.

Рафаэль Варан. Сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого тоже вылетел из состава, хотя по сезону сыграл в Примере 27 матчей.

✔️ Начо Фернандес. Первый защитник на подмену, если вылетает кто-то из основных игроков. Воспитанник «Реала», который проводит здесь всю карьеру.

✔️ Эдер Милитао. «Реал» отдал за него 50 миллионов евро, чтобы постоянно держать в запасе. Матч с «Барселоной» стал для Милитао только шестым в сезоне Примеры.

В самой игре было три ключевых момента, когда «Барса» могла сравнивать счет:

1. Закрутка с углового от Лионеля Месси. Мяч попал в дальнюю штангу и отскочил в поле.

2. Момент с возможным назначением пенальти. Менди схватил Брэйтуэйта рядом с пустыми воротами, а тот сразу повалился. «Барса» выложила фрагмент интервью, где о пенальти говорит Куман.

3. Эпизод с пенальти ничего не решал бы, если бы «Барселона» забила в конце. Там сначала был удар в перекладину с центра штрафной. Потом тер Штеген вообще пробил по своему партнеру.

Сейчас больше остальных обсуждается именно эпизод с возможным пенальти, но у «Реала» тоже были свои шансы. Вальверде еще в первом тайме попал в штангу, Кроос пробил в сторону от ворот из центра штрафной. На это же давил Зидан в послематчевом интервью: «Мы заслужили победу, потому что имели много шансов на третий гол».

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 13
Кроос 28
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Мингеса 60
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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