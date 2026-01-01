Начо Фернандес

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Игроки «Реала» не попали в состав Испании на Евро-2020
#Испания
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«Реал» выиграл Класико без основных защитников. Но «Барса» создала кучу моментов
#Реал
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