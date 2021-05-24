Испания
Примера
Евро-2020
Серхио Рамос
Иско
Лукас Васкес
Марко Асенсио
Дани Карвахаль
Начо Фернандес
Реал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Испания #Евро-2020 #Примера #Реал #Лукас Васкес #Дани Карвахаль #Иско #Марко Асенсио #Начо Фернандес #Серхио Рамос

Игроки «Реала» не попали в состав Испании на Евро-2020

час назад

Сборная Испании объявила состав на Евро-2020. В список вошли 24 футболиста (полный – тут). Там нет ни одного игрока из «Реала».

Главный тренер Испании Луис Энрике прокомментировал отсутствие Рамоса и Карвахаля: «Если бы они играли больше в этом сезоне, то были бы в списке. Я не подстраиваюсь под то, доволен кто-то или нет. Их нет из-за травм».

Потом Энрике добавил, что сообщил Рамосу об этом решении за сутки до объявления состава. Тренер считает, что Рамос с января не был в тех кондициях, которые нужны для выступления в сборной.

Серхио Рамос сыграл 15 матчей в этом сезоне Примеры. Transfermarkt пишет, что Рамос пропускал игры по восьми различным причинам. Весной он перенес коронавирус.

Даниэль Карвахаль провел 13 матчей в Примере. Еще на поездку на турнир претендовали Начо, Иско, Лукас Васкес и Марко Асенсио. По ним расклад такой:

  • Начо отыграл 24 матча, но из-за травм других защитников. Энрике сказал, что он играл на высоком уровне и заслужил вызов. Но его решение – 24 футболиста в заявке.
  • Иско вышел на 25 игр, почти всегда – на замену. Среднее игровое время составило 36 минут за матч.
  • Лукас Васкес пропускает Евро-2020 из-за надрыва крестообразной связки.
  • Асенсио провел 35 матчей в Примере, но забил только пять голов.

Испания взяла 24 игрока на Евро-2020

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной Испании
Еще по теме
Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Испания
#Евро-2020
#Примера
#Реал
#Лукас Васкес
#Дани Карвахаль
#Иско
#Марко Асенсио
#Начо Фернандес
#Серхио Рамос